Film Julia Butters: Rolle in ‚Freaky Friday 2‘

Julia Butters Oscar 2020 red carpet Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.06.2024, 13:45 Uhr

Die Darstellerin wird sich neben den Stars dem Cast des neuen Films anschließen.

‚Once Upon a Time in Hollywood‘-Schauspielerin Julia Butters wird sich neben Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan dem Cast von ‚Freaky Friday 2‘ anschließen.

Jeff Sneider hat die Neuigkeiten in seinem kostenpflichtigen Newsletter ‚The InSneider‘ verkündet, wobei die 15-jährige Darstellerin erst 10 Jahre alt war, als sie Trudi Fraser in Quentin Tarantinos Blockbuster von 2019 spielte.

Butter war zuvor auch in ‚Die Fabelmans‘, ‚The Gray Man‘ und ‚Queen of Bones‘ zu sehen gewesen. Julias Vater Darrin ist ein Animator bei Disney, der zuvor an Filmen wie ‚Die Eiskönigin – Völlig unverfroren‘ und ‚Chaos im Netz‘ gearbeitet hatte. Jamie und Lindsay waren 2003 in der beliebten Komödie mit von der Partie, wobei es lange Gerüchte darüber gab, dass ein Nachfolgefilm in Arbeit sei. Im April hatten die beiden Stars angedeutet, dass sie für einen zweiten Teil der Disney-Franchise erneut zusammenkommen werden. Lindsay hatte zuvor bestätigt, dass es Pläne für einen zweiten ‚Freaky Friday‘ – Ein voll verrückter Freitag‘-Film gibt. Lohan betonte auch, dass sie „aufgeregt“ darüber sei, für das Projekt wieder mit ihren Co-Stars zu arbeiten. Die Darstellerin verriet in einem Interview gegenüber ‚People‘, dass der Film „in Arbeit“ sei und sagte: „[Ich freue mich] einfach darauf, wieder mit Jamie arbeiten zu können und zu sehen, wie weit wir es bringen können.”