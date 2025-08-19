Stars Julia Klöckner und Jörg Pilawa: Das Traumpaar verbringt romantisches Wochenende in Bad Kreuznach

JÃ¶rg Pilawa - April 2011 BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.08.2025, 14:00 Uhr

Julia Klöckner und Jörg Pilawa (59) haben ein sonniges Wochenende in Bad Kreuznach genossen.

Die 52-jährige Bundestagspräsidentin und der Moderator verbrachten ein paar romantische Tage in der idyllischen Heimat von Klöckner, wo sie strahlend in einem silbergrauen Mini-Cooper-Cabrio gesichtet wurden.

Auf einem von ‚Bild‘ veröffentlichten Foto sitzt Julia am Steuer des Autos, während Jörg ganz entspannt auf dem Beifahrersitz zu sehen ist. Die Prominenten, die ihre Beziehung am 11. August öffentlich gemacht hatten, sind seit Anfang Juli ein glückliches Paar. Julia und Jörg schienen ihre gemeinsame Zeit in Rheinland-Pfalz sichtlich zu genießen und wirkten während ihres romantischen Kurzurlaubs so verliebt wie nie zuvor. Pilawas Vorliebe für ländliche Idyllen scheint perfekt zu Klöckners Heimat in Bad Kreuznach zu passen. Der Moderator mag die Entspannung fernab der Großstadt, weil er selbst in einem Villenviertel am Stadtrand von Hamburg lebt. Das gemeinsame Wochenende der Stars blieb kurz, da Jörg aufgrund beruflicher Verpflichtungen wieder zurück in die Hansestadt fahren musste. Das Traumpaar soll sich bei einem Sommerfest der Klöckner-Familie auf deren Weingut in Guldental näher kennengelernt haben.