Film Julia Louis-Dreyfus: ‚Gewaltiges Heimweh‘ bei den ‚Tuesday‘-Dreharbeiten

Bang Showbiz | 10.06.2024, 18:00 Uhr

Julia Louis-Dreyfus erzählte, dass sie „gewaltiges Heimweh“ hatte, als sie ihren neuen Film ‚Tuesday‘ in Großbritannien drehte.

Die ‚Veep – Die Vizepräsidentin‘-Schauspielerin spielt die Mutter einer todkranken Tochter im Teenageralter in dem neuen Film von Drehbuchautorin und Filmemacherin Daina O. Pusic und gab jetzt zu, dass die emotionale Geschichte sie sehr belastete, besonders deshalb, da sie weit weg von ihrer Familie in Kalifornien war.

Die Darstellerin verriet in einem Gespräch gegenüber ‚Variety‘: „Wir haben diesen Film in Großbritannien gedreht und meine ganze Familie ist wieder in Kalifornien gewesen, also hatte ich ein gewaltiges Heimweh. Ich rief oft bei ihnen zu Hause an, um mich wieder zurechtfinden zu können.“ Julia erklärte auch, dass eine Szene, in der der Tod der Teenagerin gezeigt wird, für sie besonders erschütternd gewesen sei: „Dieser Moment mit meiner Tochter in dem Film war eine sehr, sehr, sehr schwierige Szene. Weil es so schmerzhaft war! Es hat mir viel abverlangt. Ich habe es gerne getan, aber es war sehr schmerzhaft … Ich konnte es eine Zeit lang nicht [abschütteln]. Es hat gedauert, bis ich das abgeschüttelt hatte, und ich habe viel zu Hause angerufen.” Über das Thema der Trauer in dem Film fügte sie hinzu: „Es ist sehr entmutigend. Das war ein gewaltiger Vertrauensvorschuss in die Arme meiner geliebten Regisseurin Daina, aber ich habe es gerne gemacht, da mir das Material so viel bedeutete. Man fängt so an, wie man als Schauspieler jedes Projekt startet, das heißt, man findet seinen Weg.”