In Biopic über Brigitte Macron Julia Roberts und Ryan Gosling: Könnten sie die Macrons spielen?

Werden Julia Roberts und Ryan Gosling zum Ehepaar Macron? (ncz/spot)

SpotOn News | 19.04.2024, 15:29 Uhr

In Frankreich ist ein Biopic über die Brigitte Macron in Arbeit. Wer könnte in die Rollen der First Lady und ihres Ehemanns schlüpfen? Eine französische Politikerin hat nun Julia Roberts und Ryan Gosling ins Spiel gebracht.

Könnten die Hollywoodstars Julia Roberts (56) und Ryan Gosling (43) bald gemeinsam als Frankreichs Präsidentenpaar Emmanuel (46) und Brigitte Macron (71) auf den Bildschirmen zu sehen sein? Das wünscht sich zumindest die ehemalige französische Kulturministerin, Roselyne Bachelot (77).

Bei einer Diskussion über die kommende Biopic-Serie über Frankreichs "Première dame", die beim Filmstudio Gaumont in Arbeit ist, sagte Bachelot dem "Telegraph" zufolge: "Ich habe sofort an Ryan Gosling gedacht, weil ich finde, dass es eine physische Ähnlichkeit zwischen Emmanuel Macron und Ryan Gosling gibt. Und ich habe auch an Julia Roberts gedacht."

Filmstudio will Besetzung bald bekannt geben

In sechs Episoden à 45 Minuten soll die Serie mit dem Titel "Brigitte, une Femme Libre" (Deutsch: "Brigitte, eine freie Frau") das Leben der französischen Präsidentengattin nachzeichnen. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Bénédicte Charles und Olivier Pouponneau. Die genaue Handlung hält Gaumont demnach noch unter Verschluss, die Besetzung soll in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.

Die Lebensgeschichte von Brigitte Macron bietet zumindest reichlich Stoff für eine Fernsehserie. Die ehemalige Lehrerin lernte Emmanuel Macron kennen, als sie an einer katholischen Oberschule unterrichtete. Macron war damals ein Teenager, 15 Jahre alt. Brigitte Macron war 40, verheiratet und Mutter von drei Kindern. Im Alter von 17 Jahren verliebte sich Emmanuel Macron in die 24 Jahre ältere Lehrerin.

Nach der Scheidung von ihrem ersten Ehemann heiratete Brigitte im Oktober 2007 den inzwischen 29-jährigen Emmanuel Macron. Nach einer steilen politischen Karriere wurde er 2017 Frankreichs Staatspräsident. Brigitte Macron beendete in diesem Jahr ihre Tätigkeit als Lehrerin, um als Präsidentengattin repräsentative Aufgaben zu übernehmen.