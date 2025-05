Stars Julia Stiles brach nach ‚Save the Last Dance‘ ihren Tanzunterricht ab

Julia Stiles - BAFTAs 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.05.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin fühlte sich nach dem Film nicht mehr sicher auf der Bühne und entschloss sich, ihre Tanzstunden zu beenden.

Julia Stiles war nach ‚Save the Last Dance‘ so unsicher auf der Bühne, dass sie ihren Tanzunterricht beendete.

Die 44-jährige Schauspielerin verkörperte in dem Film aus 2001 die Rolle der Sara, die ihre Leidenschaft zum Tanzen mit dem afroamerikanischen Derek teilt und sich später in ihn verliebt. Obwohl Julia auch heute noch liebend gerne die Hüften schwingt, entschloss sie sich nach der Premiere des Streifens dazu, nicht mehr öffentlich als Tänzerin aufzutreten. Grund dafür ist ihre Angst, wegen der Performances in ‚Save the Last Dance‘ verurteilt zu werden. Im Podcast ‚How to Fail With Elizabeth Day‘ erklärte sie: „Tänzer fällen ein hartes Urteil. Sie können sehr abwertend sein. Sie sind auch eine sehr ermutigende Gruppe. Ja, es hört sich albern an, wenn ich es laut sage, denn wen interessiert es? Aber ich glaube, wenn ich ernsthaft Tanzunterricht in Ballett, Hiphop oder so nehmen würde, hätte ich das Gefühl, dass ich aufgrund des Films verurteilt werde. Denn ich sollte eigentlich eine professionelle Tänzerin sein.“

Während der COVID-19-Pandemie nahm Julia online Tanzstunden, die sie laut eigener Aussage entspannter genießen konnte, da sie zuhause in ihren eigenen vier Wänden tanzte. Über ihre heimischen Tanzeinlagen erzählt sie: „Ich tanze andauernd zuhause in meinem Wohnzimmer. Ich tanze sogar auf dem Bürgersteig. Das ist mir egal. […] Meine Liebe zum Tanzen ist also nicht verschwunden. Aber ich habe seitdem an keiner offiziellen Tanzstunde teilgenommen.“