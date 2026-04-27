Stars Julia Stiles: Dieser Ratschlag machte sie wütend

Julia Stiles - Gotham Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.04.2026, 09:00 Uhr

Julia Stiles wurde als junge Schauspielerin gesagt, sie sei „zu ernst“.

Die 45-jährige Darstellerin begann im Alter von elf Jahren mit der Schauspielerei und trat bei der New Yorker La MaMa Theatre Company auf; um die Jahrtausendwende feierte sie große Erfolge – doch ein Ratschlag blieb Stiles immer im Gedächtnis.

In einem Instagram-Video erzählte sie: „Ich erinnere mich, dass ich als Teenagerin zu Castings ging, und bei jedem einzelnen Casting sagten sie mir: ‚Du musst mehr lächeln. Lächle einfach, sei fröhlicher und spritziger. Denn du bist so ernst. Du bist zu ernst.‘ Und das hat mich einfach wütend gemacht, aber zum Glück habe ich die Rolle der Kat Stratford in ’10 Dinge, die ich an dir hasse‘ gefunden.“

Die Romantikkomödie aus dem Jahr 1999 erwies sich als einer der größten Erfolge in Stiles‘ Karriere und sie genoss es, die Rolle der Kat Stratford zu spielen, nachdem sie für die Rolle gegenüber Darstellerinnen wie Eliza Dushku und Katie Holmes den Vorzug erhalten hatte. Sie erzählte: „Es hat einfach so viel Spaß gemacht, sie zu spielen, weil sie sich nicht von der Meinung anderer über sie leiten ließ. Wie toll ist es, dass auch 25 Jahre später noch verschiedene Generationen von Frauen auf sie und diesen Film reagieren?“

Die Schauspielerin hatte zuvor zugegeben, dass sie in ihren Teenagerjahren Schwierigkeiten hatte, mit dem Druck des Ruhms und des Erfolgs fertig zu werden. Sie erzählte der Zeitung ‚Evening Standard‘: „Als ’10 Dinge, die ich an dir hasse‘ herauskam, war ich 17 und musste lernen, mit dem Ruhm umzugehen. Ich war wie ein Giraffenbaby, das stolpernd versuchte, das Laufen zu lernen. Ich hatte keine Vorstellung davon, was es bedeuten würde, fotografiert zu werden, ohne es zu merken.“