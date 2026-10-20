Stars Julia Stiles ist vor Hommage an Heath Ledger bei ‚Dancing with the Stars‘ emotional

Julia Stiles - Gotham Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.10.2026, 10:00 Uhr

Julia Stiles ist vor Hommage an Heath Ledger bei 'Dancing with the Stars' emotional.

Julia Stiles ist vor ihrem Auftritt zu Ehren von Heath Ledger bei ‚Dancing with the Stars‘ emotionaler als erwartet.

Die 45-jährige Schauspielerin spielte 1999 an der Seite von Heath Ledger in der romantischen Komödie ’10 Dinge, die ich an dir hasse‘. Der Schauspieler starb im Januar 2008 im Alter von nur 28 Jahren. Nun möchte Julia ihrem früheren Filmpartner während der sogenannten Dedication Night der Tanzshow Tribut zollen. Für ihren Auftritt hat sie sich eine Contemporary-Choreografie zum Song ‚Can’t Take My Eyes Off You‘ von Frankie Valli ausgesucht. Im Gespräch mit ‚People‘ verriet sie: „Ich bin tatsächlich überrascht, wie emotional mich das Ganze macht. Ich weiß aus eigener Erfahrung als Zuschauerin, wie emotional die Dedication Night ist. Es werden immer sehr persönliche Geschichten erzählt. Aber ich dachte, dass mich das nicht mehr so sehr mitnehmen würde. Schließlich liegt der Film schon so viele Jahre zurück.“

Kürzlich erinnerte sich Julia auch daran, dass ihr als junge Schauspielerin immer wieder gesagt wurde, sie sei „zu ernst“. Ihre Schauspielkarriere begann bereits im Alter von elf Jahren, als sie mit der New Yorker La MaMa Theatre Company auftrat. Um die Jahrtausendwende gelang ihr schließlich der große Durchbruch. Eine bestimmte Kritik aus ihren frühen Jahren ist ihr jedoch bis heute im Gedächtnis geblieben. In einem Instagram-Video erzählte sie: „Ich erinnere mich daran, wie ich als Teenager zu Castings ging. Bei wirklich jedem einzelnen Vorsprechen hieß es: ‚Du musst mehr lächeln. Lächle einfach mehr, sei fröhlicher und sprüh vor Lebensfreude. Du bist so ernst. Du bist zu ernst.'“

Diese Kommentare hätten sie wütend gemacht. Umso glücklicher sei sie gewesen, schließlich die Rolle der Kat Stratford in ’10 Dinge, die ich an dir hasse‘ zu bekommen. Die romantische Komödie aus dem Jahr 1999 zählt zu den größten Erfolgen ihrer Karriere. Julia liebte es, Kat zu verkörpern, und setzte sich bei der Rollenvergabe unter anderem gegen Eliza Dushku und Katie Holmes durch. „Es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht, sie zu spielen, weil sie sich nicht davon bestimmen ließ, wie andere sie beurteilten“, erklärte Julia. „Wie großartig ist es bitte, dass sich auch 25 Jahre später noch immer Frauen aus verschiedenen Generationen mit ihr und diesem Film identifizieren?“