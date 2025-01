Stars Julia Stiles: Sie erinnert an Heath Ledger

Bang Showbiz | 15.01.2025, 11:00 Uhr

Julia Stiles hat Heath Ledger als „sehr freundlich und großzügig“ in Erinnerung behalten.

Die 43-jährige Schauspielerin spielte 1999 an der Seite von Heath Ledger, der am 22. Januar 2008 im Alter von 28 Jahren an einer Überdosis starb, in der Komödie ,10 Dinge, die ich an dir hasse’. Und sie erinnerte sich daran, dass er ihr in den frühen Tagen ihrer Hollywood-Karriere ein unglaublich gutes Gefühl gab. Sie erzählte ,E! News‘: „Er war unglaublich. Er war so ein helles Licht. Er betrat einfach einen Raum und erleuchtete ihn. Er war sehr freundlich und großzügig zu mir. Sie wissen ja, wenn man als Schauspielerin seine erste Hauptrolle in einem großen Studiofilm spielt, muss man sich mit der anderen Person wohl fühlen. Und er war in dieser Hinsicht sehr großzügig. In der Szene, in der ich das Gedicht vorlese, habe ich nicht erwartet, dass ich anfange zu weinen oder in Tränen auszubrechen oder zu schluchzen, was auch immer. es passierte einfach, weil der Film zu Ende ging, die Produktion zu Ende ging. Und ich glaube, ich war von der ganzen Erfahrung einfach so bewegt.“

Der Film – in dem auch Joseph Gordon-Levitt, Larisa Oleynik und Andrew Keegan mitspielen – ist mehr als 20 Jahre nach seiner Veröffentlichung noch immer beliebt. „Ich bin so glücklich und begeistert, dass die Leute immer noch über diesen Film sprechen. Er war für mich als meine erste große Rolle als Schauspielerin sehr wichtig. Es war eine Rolle, die mich wirklich angesprochen hat. Und zu wissen, dass das Publikum auch 25 Jahre später noch darüber spricht, ist das, wovon man als Darstellerin träumt“, so Stiles.