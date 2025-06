Stars Julianne Moore: Sie neigt zu Sonnenbränden

Bang Showbiz | 13.06.2025, 16:00 Uhr

Julianne Moore verriet, dass sie Jobs ablehne, bei denen viel im Freien gedreht wird, da sie Angst vor einem Sonnenbrand habe.

Die 64-jährige Schauspielerin gab zu, dass ihre blasse Haut oft ein Faktor bei ihren Entscheidungen für ihre potenziellen Filmrollen sei, da sie nicht dazu gezwungen werden möchte, draußen zu viel Zeit ohne Schatten zu drehen, weil sie sonst „verbrennen“ würde.

Moore erzählte in einem Gespräch mit der ‚The Guardian‘-Zeitung: „Ich habe gelegentlich Dinge abgelehnt, wenn es um etwas ging, das die ganze Zeit über draußen ohne Schatten stattfand.“ Die Darstellerin erklärte, dass sie bei zu viel Zeit in der Sonne „verbrennen“ würde. Julianne hat schottische Wurzeln durch ihre Mutter, die als junges Mädchen von Großbritannien in die USA zog: „Viele von uns haben Eltern, die von woanders herkamen, das bedeutete, dass unsere Eltern andere Bräuche oder Sprachen hatten. Meine Mutter wirkte ganz anders als die amerikanischen Mütter, die ich kannte.“ Julianne, die die Mutter von Caleb (27) und Liv (23) ist, die sie mit Ehemann Bart Freundlich hat, enthüllte zudem, dass sie sich mit ihrem ‚The Room Next Door‘-Co-Star, Tilda Swinton, über ihre gemeinsame Herkunft verbunden gefühlt habe.