Stars Ralph Fiennes unterstützt ‚fantastische‘ Wahl für Voldemort-Nachfolge

Ralph Fiennes - 28 Years Later - London Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.04.2026, 18:00 Uhr

Ralph Fiennes ist der Meinung, dass Tilda Swinton eine „fantastische“ Besetzung für die Rolle von Lord Voldemort im ‚Harry Potter‚-Reboot wäre.

Die HBO-Neuauflage der Zauberer-Saga von J.K. Rowling erscheint zu Weihnachten dieses Jahres mit komplett neuer Besetzung. Und während bereits viele Darsteller bekannt sind, wissen Fans noch nicht, wer Fiennes‘ Rolle als Anführer der Todesser übernehmen wird.

„Ich erinnere mich, dass ich gefragt wurde, ob ich die Rolle wieder übernehmen würde. Das ist schon einige Jahre her“, verriet Fiennes jetzt in der Sendung ‚The Claudia Winkleman Show‘. „Und ich sagte: ‚Ja, ich würde das gern tun.‘ Aber dann ist nichts passiert. Ich denke, dieses Schiff ist abgefahren.“ Trotzdem hat er einige Ideen, welche Schauspieler und Schauspielerinnen großartige Nachfolger wären. „Ich sage dir, Tilda Swinton wurde irgendwo als Kandidatin erwähnt, und ich denke, sie wäre großartig. Sie wäre fantastisch.“

Swinton ist bekannt für Rollen in Filmen wie ‚The Deep End‘, ‚The Beach‘, ‚Der seltsame Fall des Benjamin Button‘, im Marvel Cinematic Universe sowie in der ‚Chroniken von Narnia‘-Reihe. Es gab zuvor Gerüchte, dass sie eine geschlechtervertauschte Version von Voldemort spielen könnte. Gleichzeitig war auch Cillian Murphy im Gespräch. Fiennes sagte zuvor bei ‚Watch What Happens Live‘: „Cillian ist ein fantastischer Schauspieler. Das ist ein wunderbarer Vorschlag. Ich wäre absolut dafür.“ Im Februar stellte der ‚Peaky Blinders‘-Star jedoch klar, dass er sich von der Rolle distanziere. Er sagte der ‚The Times‘: „Auf keinen Fall. Kannst du das zur Überschrift machen?“

Der Reboot wird Dominic McLaughlin, Alastair Stout und Arabella Stanton als Harry, Ron und Hermine zeigen. Außerdem wurden unter anderem John Lithgow als Dumbledore, Nick Frost als Hagrid und Paapa Essiedu als Snape bestätigt. Die Serie startet mit ‚Harry Potter und der Stein der Weisen‘ und jede Staffel soll einem Buch entsprechen. Zudem wurde bestätigt, dass die Produktion der zweiten Staffel – ‚Kammer des Schreckens‘ – bereits läuft. HBO-Chef Casey Bloys sagte: „Unser Ziel ist es, keinen großen Abstand zwischen den Staffeln zu haben, besonders weil die Kinder wachsen. Es wird kein jährlicher Rhythmus sein, die Serie ist zu groß. Aber … sie schreiben jetzt schon Staffel zwei.“