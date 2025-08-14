Stars Jussie Smollett: Er fühlt sich nach angeblichem Hassverbrechen ‚unsicher‘

Jussie Smollett at the BET Awards June 2022 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.08.2025, 11:00 Uhr

Jussie Smollett soll sich „unsicher“ fühlen, wenn er neue Leute kennenlernt, nachdem er angeblich Opfer von einem Hassverbrechen wurde.

Der ‚Empire‘-Schauspieler behauptete, im Jahr 2019 Opfer eines Hassverbrechens geworden zu sein, wurde jedoch im März 2022 zu 150 Tagen Gefängnis verurteilt, nachdem er für schuldig befunden worden war, darüber gelogen zu haben, angeblich Opfer eines rassistischen und homophoben Angriffs gewesen zu sein.

Die Verurteilungen des Stars wurden jedoch vom Obersten Gerichtshof von Illinois aufgehoben, nachdem sein Anwaltsteam Berufung eingelegt hatte. Die Anwälte von Smollett behaupteten, dass die Rechte des Schauspielers verletzt worden seien, nachdem ein Sonderstaatsanwalt beschloss, ihn erneut vor Gericht zu stellen, obwohl die ursprünglichen Anklagen gegen den Prominenten fallen gelassen worden waren. Jussie beteuerte stets seine Unschuld und betonte, dass es „keine Falschmeldung“ gegeben habe und er das Ziel eines Hassverbrechens gewesen sei. Der 43-jährige Prominente leide heute noch immer unter dem mutmaßlichen Hassverbrechen und erklärte in einem Interview mit ‚Variety‘: „Ich bin immer noch unsicher, wenn ich Menschen zum ersten Mal treffe. Ich weiß nicht, ob sie in den Raum kommen und denken, dass ich dieser Abschaum sei, der etwas getan hat, was ich nicht getan habe, oder ob sie denken, ich sei dieser gute Mensch, der ungerecht behandelt wurde.“ Am 22. August erscheint die neue ‚The Truth About Jussie Smollett?‘-Dokumentation auf Netflix.