Stars Justin Baldoni: Sein Management lässt ihn fallen

Justin Baldoni August 2024 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.12.2024, 15:07 Uhr

Justin Baldoni wurde von seiner Talentagentur fallen gelassen.

Der 40-jährige Schauspieler wurde bisher von WME vertreten, aber am Samstagmorgen (21. Dezember) ließen ihn die Firmenchefs „zumindest teilweise“ gehen, aufgrund der Klage wegen sexueller Belästigung, die von seiner ‚It Ends With Us‘-Co-Darstellerin Blake Lively eingereicht wurde, die ebenfalls von diesem Management vertreten wird, berichtet Deadline.

Die Entscheidung kam Stunden, nachdem Blake am späten Freitag (20. Dezember) ihre Klage mit zehn Beschwerden beim kalifornischen Bürgerrechtsministerium eingereicht hatte, in der sie Baldoni, seine Produktionsfirma Wayfarer Studios und andere, die an der Produktion des Films beteiligt waren, der sexuellen Belästigung und einer „koordinierten Anstrengung zur Zerstörung ihres Rufs“ beschuldigte. Die 37-Jährige behauptete, der Film sei in einem „feindseligen Arbeitsumfeld“ gedreht worden, das „die Produktion fast zum Scheitern gebracht hätte“ und behauptete, dass der Schauspieler – der auch Regie führte – und seine Firma nach der Veröffentlichung eine Kampagne gegen sie gestartet hätten.

Eine von Blakes Forderungen, die in der Klage genannt wurden, lautete, „keine weiteren Sexszenen mehr hinzuzufügen außerhalb des Skripts, das BL bei der Unterzeichnung des Projekts genehmigt hat“. Darüber hinaus forderte Blake, „Blake keine Nacktvideos oder Bilder von Frauen mehr zu zeigen, keine Erwähnung von Baldonis angeblicher früherer ‚Pornografiesucht‘ mehr, keine Diskussionen mehr über sexuelle Eroberungen vor Blake und anderen, keine weiteren Erwähnungen der Genitalien von Darstellern und Crew, keine weiteren Nachfragen über Blakes Gewicht und keine weitere Erwähnung von Blakes totem Vater“.

Laut der Klage hat Sony Pictures – das Unternehmen, das für den Vertrieb des Films verantwortlich ist – den Anträgen des ehemaligen ‚Gossip Girl‘-Stars zugestimmt. Die Schauspielerin hat jedoch behauptet, dass Justin anschließend eine „soziale Manipulationskampagne“ durchgeführt hat, um ihren Ruf zu „zerstören“. Der Schauspieler hat die Vorwürfe zurückgewiesen.