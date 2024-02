Stars Justin Bieber: Super Bowl-Gig mit Usher abgelehnt

Justin Bieber -MiMi Mei Fair, February 20, 2023 London, England - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.02.2024, 18:00 Uhr

Justin Bieber lehnte Ushers Angebot ab, bei der Halbzeitshow des Super Bowl VIII aufzutreten.

Der R’n‘B-Superstar zog am Sonntag (11. Februar) in der Halbzeit des großen Sportspektakels im Allegiant Stadium in Las Vegas alle Register für seinen Auftritt und war Berichten zufolge zuvor sehr daran interessiert, Justin (29) an Bord zu holen. Der ‚Sorry‘-Hitmacher soll aber nicht bereit gewesen sein, dort zu singen. Ein Insider betont aber, dass es „kein böses Blut“ zwischen Justin und dem Musiker, der ihn berühmt machte, gebe. Ein Nahestehender verriet gegenüber ‚PageSix‘: „Es gibt kein böses Blut zwischen Usher und Justin. Justin hatte einfach keine Lust darauf – er fühlte es einfach nicht.“

Usher spielte eine wichtige Rolle beim Start von Justins Karriere in den späten 2000er-Jahren, nachdem der Plattenmanager Scooter Braun den Teenager auf YouTube beim Singen entdeckt und den ‚Yeah!‘-Hitmacher davon überzeugt hatte, sich mit dem angehenden Star zu treffen. Der Rapper lernte Justin 2009 kennen und nachdem er von seiner Stimme beeindruckt war, nahm er ihn bei seinem Label RBMG unter Vertrag, wo er schnell die Megahit-Hitsingles ‚One Time‘, ‚One Less Lonely Girl‘, ‚Baby‘ und das millionenfach verkaufte Album ‚My World 2.0‘ veröffentlichte.

Justin ist Stand 2024 der einzige Künstler, der jemals bei dem Label unter Vertrag genommen wurde, und RBMG hat auch einen speziellen Gewinnbeteiligungsvertrag mit Def Jam, das sich im Besitz von Def Jam Recordings befindet, das sich wiederum im Besitz der Universal Music Group befindet. Am Sonntag startete der 45-jährige Sänger mit den Mega-Hits ‚Caught Up‘ und ‚U Don‘t Have to Call‘. Ein Ausschnitt aus ‚Superstar‘ wurde dann ausgestrahlt, bevor er mit ‚Love in this Club‘ direkt mit einem anderen Fan-Favoriten weitermachte.