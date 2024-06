Model lässt sich von Essen inspirieren Schwangere Hailey Bieber zeigt „Bauernmarkt“-Maniküre

Sorgt Hailey Bieber mit ihren "Bauernmarkt"-Nägeln für einen neuen Maniküre-Trend? (ncz/spot)

SpotOn News | 30.06.2024, 13:37 Uhr

Hailey Bieber setzt bei ihrer neuesten Maniküre einmal mehr auf kulinarische Inspiration. Werden die "Bauernmarkt"-Nägel des Models der neue Trend?

Hailey Bieber (27) orientiert sich für ihre Beauty-Looks gerne an Essen und der Natur. So sorgte sie vergangenes Jahr für den Maniküre-Trend "Glazed Donut" oder den "Strawberry"-Make-up-Trend. Auch die Produkte ihrer Kosmetikmarke Rhode sind meist kulinarisch inspiriert – von Rouge in der Farbe "Spicy Marg" bis Lippenstift in der Farbe "Guava Spritz". Jetzt zeigt die schwangere Ehefrau von Popstar Justin Bieber (30) ihre neueste an Essen inspirierte Maniküre: "Farmers market"-Nails, also "Bauernmarkt"-Nägel.

Neuer Maniküre-Trend?

Diese zeigte sie am Freitag (28. Juni) in ihrer Instagram-Story, über die das "People"-Magazin berichtet. Darauf zu sehen: Biebers mandelförmige Nägel mit einem natürlichen Basecoat und kleinen Früchten und Gemüse draufgemalt. Auf ihrem Daumen hat das Model etwa eine Karotte, auf dem Zeigefinger Kirschen, auf dem Mittelfinger einen Maiskolben und auf dem kleinen Finger eine Erdbeere.

Hailey Bieber erwartet derzeit ihr erstes gemeinsames Kind mit Ehemann Justin Bieber. Die Schwangerschaft verkündete das Paar am 9. Mai mit einem Video auf Instagram.