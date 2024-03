Musik Justin Timberlake: Song mit NSYNC auf ‚Everything I Thought It Was‘

Justin Timberlake - Scotiabank Arena on October 9, 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.02.2024, 14:00 Uhr

Justin Timberlake verriet, dass NSYNC auf einem Song seiner kommenden Solo-LP ‚Everything I Thought It Was‘ zu hören sind.

Der ‚Selfish‘-Sänger hat auf seinen Account auf TikTok ein Video mit seinen Fans geteilt, in dem er zweimal blinzelte, nachdem ein Fan ihn darum bat, mit den Augen zu reagieren, wenn seine ehemaligen Bandkollegen auf dem Track ‚Paradise‘ mit dabei sein sollten.

Timberlakes Fan schrieb auf der Social-Media-Plattform: „Blinzel zweimal, wenn NSYNC auf einem Song namens ‚Paradise‘ mit dabei sind.“ Woraufhin Justin in dem Clip genau das machte. Die ‚Bye Bye Bye‘-Musikgruppe, die mit den Bandmitgliedern Joey Fatone, Chris Kirkpatrick, JC Chasez und Lance Bass komplett ist, war bei den MTV Video Music Awards im September wieder zusammen aufgetreten, kurz darauf folgte die Herausgabe von ‚Better Place‘ für den Soundtrack des ‚Trolls Band Together‘-Streifens. Im vergangenen Monat kündigte Justin an, dass er an neuer Musik arbeiten würde. Bei seinem Auftritt in der ‚Kelly Clarkson Show‘-Talkshow verriet der Musiker: „Wir sind im Aufnahmestudio gewesen, also wird es vielleicht auch in Zukunft etwas Neues geben.“ Die Neuigkeiten kommen, nachdem der Prominente darüber sprach, eine „Studioratte“ zu sein, nachdem er „in der Branche aufwuchs und im Aufnahmestudio Zugang zu so viel bekommen hatte“. Und obwohl er seit über 20 Jahren nicht mehr mit NSYNC zusammengearbeitet hat, gab der ‚Sexy Back‘-Künstler zu, dass es sich so anfühle, als wäre gar keine Zeit vergangen, als sie sich wieder trafen.