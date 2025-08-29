Stars Kader Loth: Ist sie nach der Trennung von Ismet Atli wieder bereit fürs Dating?

Bang Showbiz | 29.08.2025, 14:00 Uhr

Die Prominenten gehen nach zahlreichen gemeinsamen Jahren ihrer Beziehung getrennte Wege.

Kader Loth und Ismet Atli (54) gehen nach zahlreichen gemeinsamen Jahren ihrer Beziehung getrennte Wege.

Die 52-jährige Prominente und ihr ehemaliger Partner bleiben zwar weiterhin Geschäftspartner, ihr Liebes-Aus ist jedoch offiziell.

Loth sprach jetzt im Rahmen der Premiere von ‚The Power‘ darüber, dass sie nach der Trennung von Ismet noch nicht bereit dafür sei, sich auf eine neue Liebe einzulassen. Die Prominente erzählte in einem Interview mit ‚Promiflash‘: „Ich habe momentan keine Nerven für eine andere neue Beziehung.“ Loth fügte hinzu, dass sie sich derzeit auf sich selbst konzentrieren würde, nachdem sie während ihrer Beziehung mit Atli sehr viel Zeit mit ihm verbrachte. Kader erzählte: „Ich habe zu viel für meine Beziehung aufgegeben. Mein eigenes Leben. Meine eigene Privatsphäre. Ich hab nur mit Isi Zeit verbracht.“ Die oberste Priorität der Reality-TV-Persönlichkeit sei es jetzt, für sich erneut zu entdecken, was ihr selbst wichtig ist. In Hinblick auf ihren neuen Lebensabschnitt wünsche sich Kader, wieder selbst im Mittelpunkt ihres Lebens zu stehen.