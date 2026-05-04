Stars Giulia Siegel findet klare Worte über Kader Loth

Giulia Siegel / Fashion Show Label Michael Michalsky Berlin / SCHROEWIG/Moritz Stiehl / 07/2014 BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.05.2026, 14:00 Uhr

Giulia Siegel findet klare Worte über Kader Loth.

Der Konflikt zwischen Giulia Siegel und Kader Loth eskaliert erneut – und diesmal öffentlich.

In einer aktuellen Instagram-Story rechnet die DJ deutlich mit ihrer ehemaligen Mitstreiterin ab und findet dabei ungewöhnlich scharfe Worte. Auslöser der erneuten Auseinandersetzung ist ein Streit, der bereits seit dem sogenannten „Binden-Gate“ im Allstars-Dschungelcamp 2024 schwelt. Damals kam es zwischen den beiden Reality-TV-Stars zu einem heftigen Konflikt, der sich um eine missverstandene Situation rund um Hygieneartikel drehte und im Camp für große Spannungen sorgte.

Nun flammt der Streit erneut auf und Giulia Siegel hält sich mit Kritik nicht zurück. In den sozialen Medien bezeichnet sie ihre Kontrahentin unter anderem als „krasse Lügnerin“ und wirft ihr vor, die Wahrheit zu verdrehen. Dabei geht es ihr offenbar nicht nur um den ursprünglichen Vorfall, sondern um grundsätzliche Zweifel an Loths Glaubwürdigkeit.

„Ich kenne das leider selbst. Sie war eine krasse Lügnerin und hat mich bewusst gemobbt – nur wurde es damals nicht gezeigt“, so Siegel in einer aktuellen Instagram-Story. „Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass Produktionen inzwischen nicht mehr nur die fake lustige Seite zeigen, sondern auch die Wahrheit. Die Seite, unter der Kandidaten seit Jahren leiden.“

Vor allem der Fakt, dass ihre Gegenspielerin sich selbst erhöhe, während sie über andere spottet, löst bei Giulia Wut aus. Sie erklärt weiter: „Sich selbst zur ‚Queen‘ machen und andere als Amateure oder Laiendarsteller hinstellen, während man sie so schlecht behandelt, das ist nicht stark. Das ist einfach nur dreckiges Verhalten.“