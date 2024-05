Fieser Cliffhanger in Folge 5 „Kampf der Realitystars“: Drei Promis verlassen die Sala – oder nicht?

Tanja Tischewitsch, Kevin Schäfer oder Cecilia Asoro (v.l.) - wen erwischt es? (smi/spot)

SpotOn News | 08.05.2024, 23:30 Uhr

In Folge fünf verlässt der erste Star freiwillig den "Kampf der Realitystars" - die verbliebenen Kandidaten müssen im doppelten Sinn den Gürtel enger schnallen. Im Finale erwischt es ausgerechnet die beiden Promis, die im Safety-Spiel am besten performten.

Isi Glücks (33) Versuch, die Kollegen zu einer Runde Aerobic zu animieren, wird in Folge fünf von "Kampf der Realitystars" (mittwochs 20:15 Uhr bei RTLzwei und RTL+) jäh unterbrochen: Colleen Schneider (28) kommt an den Starstrand, selbsternannte "TV-Personality" (u.a. "Bachelor") und Psychologin, sie will zwischen den Erzrivalen Aleks Petrovic (32) und Maurice Dziwak (25) vermitteln. Bei Männern kommt sie schließlich gut an, sagt sie, nur Frauen haben Probleme mit ihr.

Dies zeigt sich beim nächsten Neuzugang. Es ist Gisele Oppermann (36). Mit tränenreichen Auftritten bei "Germany's next Topmodel" und dem Dschungelcamp erarbeitete sie sich den Titel "Heulsuse der Nation", den sie mit Stolz trägt. Colleen macht sich bei Gisele gleich unbeliebt: "Wie lange warst du nicht mehr im Fernsehen?", fragt sie. "Ich bin jedes Jahr im Fernsehen", antwortet die pikiert. Gisele würde die mit ihr eingezogene Colleen am liebsten gleich eliminieren, verrät sie im Gespräch mit Maurice.

Eine Kandidatin, die erst in der letzten Woche einzog, zeigt schon Auflösungserscheinungen. Annemie Herren (60) vermisst ihre Familie, war noch nie so lange weg von Zuhause. Außerdem machen ihr ihre Füße zu schaffen. Und alles in der Sala erinnert sie an ihren geliebten Bruder Willi Herren (1975-2021), der vor seinem Tod bei "Kampf der Realitystars" war. Maurice schafft es nur kurz, Annemie zu trösten.

Löwe Maurice wird zum Affen gemacht

Im Bestrafungsspiel ist Annemie wegen ihrer Fußprobleme gesperrt. Die anderen Realitystars müssen dagegen um den Erhalt von Luxusartikel kämpfen. Jeder Promi ist Pate für eine Gruppe von Gegenständen. So soll Aleks als vermeintlich stärkster Kandidat sechs Betten sichern, Calvin Kleinen (32) vier weitere. Noch wichtiger sind den meisten Stars Zigaretten, für die sich Kevin Schäfer (34) einsetzen soll – und Alkohol, den Cecilia Asoro (28) sichern soll. Maurice ist beleidigt, dass er nur den Kaffee retten soll. Aber er hat bisher bei den Spielen immer unterperformed, reibt ihm Gisele unter die Nase. "Löwe" Maurice fühlt sich zum Affen gemacht. Der bleibt schließlich über, wenn man beim Wort Kaffee den ersten und letzten Buchstaben streicht.

Im Bestrafungsspiel mit dem Titel "Ohhhh mein Goooooott!" müssen die Stars das Wort "Gott" 25 Sekunden lang dehnen. Bis auf Gisele, Cecilia und Calvin schafft keiner die Aufgabe. Doch die drei erfolgreichen Wortdehner müssen in eine zweite Runde. Keiner von ihnen schafft es allerdings, in einem Lückentext zwölf von 18 Lücken zu füllen.

Annemie Herren gibt auf

Annemie erwartet die Kollegen also in einer fast leergeräumten Sala. Und hat eine weitere Hiobsbotschaft. Die Kölnerin gibt auf. Tränenreicher Abschied. Durch Annemies Abreise wird ein Bett frei. Die letzten beiden verbliebenen Schlafmöbel hatten die Teilnehmer den Seniorinnen Annemie und Lilo von Kiesenwetter (68) überlassen.

Gisele meldet sofort Interesse an dem Bett an, arbeitet damit weiter an ihrer Beliebtheit bei den Kollegen. Kevin und Tanja Tischewitsch (34) setzten sich aber durch. Als Salabewohner der ersten Stunde sehen sie größere Rechte bei sich. Sie teilen sich das Bett, bis Tanja mitten in der Nacht doch auf den Boden umzieht. Gisele schmollt, obwohl sie auf dem Sofa schlafen darf. Ihre Laune wird nicht besser, als sie an der "Wand der Wahrheit" zur humorlosesten Person der Staffel gewählt wird.

Kevin schießt sich ins Abseits

Nicht nur in der Sala müssen die Teilnehmer den Gürtel enger schnallen, sondern auch im Safety-Spiel. Immer zu dritt werden sie in einen großen Gürtel gezwängt. Sie müssen dann Prominente anhand von drei Hinweisen erraten. Das Team, das zuerst richtig antwortet, darf den Gürtel eines gegnerischen Trios enger schnallen lassen, bis es nicht mehr geht.

Aleks, Maurice und Tanja werden als nominell starkes Team eingeteilt. Kevin muss hingegen mit Lilo und Elsa Latifaj (19) antreten. Das schmeckt dem wenig charmanten "Prince Charming"-Kandidaten gar nicht. Er rastet völlig aus ob der scheinbar unfairen Einteilung. Doch im Ring punktet Kevin mit Promiwissen. Trotzdem scheidet sein Team als erstes aus, der Gürtel kneift einfach zu sehr. Kevin ist endgültig bedient.

Das von Kevin so stark eingeschätzte Trio Aleks-Maurice-Tanja gewinnt tatsächlich. Allerdings liegt dies vollständig an Tanja. Die Männer halten sich klug zurück und schicken ihr "männliche Energie". Aleks und Maurice umarmen sich nach dem Sieg, als ob sie sich nicht erst in der letzten Folge an die Gurgel gewollt hätten.

Zurück in der Sala dann die Ernüchterung. Das Safety-Ticket ist in drei Teile geteilt. Die drei Gewinner müssen aus ihrer Runde einen auswählen, der vor einer Rauswahl geschützt ist. Eigentlich könnten die Männer das Ticket Tanja geben, die hat das Spiel ja nahezu im Alleingang gewonnen. Doch das Trio entscheidet sich, das Los bestimmen zu lassen. Aleks zieht das Ticket in die nächste Runde. Er ist erleichtert, sah sich schon auf der Abschussliste der Neuankömmlinge Colleen und Gisele.

Überraschende Wendungen in Nacht der Entscheidung

In der Nacht der Entscheidung müssen zunächst die etablierten Promis einen aus ihren Reihen nach hause schicken. Kevin fliegt jetzt seine Reaktion bei der Teamzusammensetzung um die Ohren. Cecilia, Isi, Maurice und sogar Kevins "Ehemann" Aleks geben ihm ihre Münze.

Kevin, der bisher noch nie in Gefahr war, wird somit ein einziger Fehler zum Verhängnis. Da sind in der Geschichte von "Kampf der Realitystars" schon andere Kandidaten mit gewichtigeren Vergehen durchgekommen. Kevin ist entsprechend unversöhnlich. Er wünscht, dass die anderen "auf die Fresse fallen".

Gisele und Colleen wählen eine Kandidatin aus einem kuriosen Grund aus. Sie bestrafen Tanja dafür, dass sie nicht um das Safety-Ticket gekämpft hat. Ironie der Geschichte: Mit Tanja und Kevin müssen also ausgerechnet die gehen, die im Safety-Spiel die beste Performance geliefert haben.

Doch es gibt noch einen Plottwist. Kevin und Tanja werden in die Chefetage gerufen. Dort wartet endlich Alkohol. Und ein unmoralisches Angebot. Da Annemie freiwillig ging, muss nur einer gehen. Hätte man auch schon vor der Nacht der Entscheidung sagen können. Jetzt müssen Kevin und Tanja unter sich ausmachen, wer bleiben darf. Die Auflösung gibt es in der nächsten Woche.