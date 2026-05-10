Stars Prinzessin Catherine distanzierte sich als erste Royal vom ehemaligen Prinz Andrew

Catherine Princess of Wales - Kate Middleton - November 2023 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.05.2026, 18:00 Uhr

Ein Royal-Biograf behauptet, die Prinzessin von Wales habe sich schon früh von Prinz Andrew distanziert, während der Epstein-Skandal weiterhin einen Schatten auf die Monarchie werfe.

Herzogin Catherine soll das erste ranghohe Mitglied der Royals gewesen sein, das sich vollständig von dem ehemaligen Prinzen, Andrew Mountbatten-Windsor, distanziert hat.

Als die Folgen der Verbindung des in Ungnade gefallenen Ex-Herzogs zum Pädophilen Jeffrey Epstein innerhalb der Monarchie immer gravierender wurden, habe sich die zukünftige Königin laut Royal-Autor Christopher Andersen komplett von Williams Onkel zurückgezogen. Die 44-jährige Catherine soll sich geweigert haben, mit Andrew (66) bei Familientreffen und Feiertagen Kontakt zu haben, da die Sorge über den Imageschaden rund um den früheren Herzog wuchs.

Die Behauptungen machte Andersen in einem Interview mit ‚Page Six‘, während er für sein neues Royal-Buch ‚Kate! The Courage, Grace, and Power of the Woman Who Will be Queen‘ warb. Christopher sagte: „Sie ist die erste Royal, die Andrew ausgeschlossen hat, die ihm den Rücken gekehrt hat.“ Der Royal-Autor behauptete außerdem, Catherine habe verhindert, dass Andrew ihr jährliches Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey besucht. Christopher fügte hinzu: „Er fragte über Vermittler an, ob er durch einen Seiteneingang hineinschlüpfen könne.“ Laut Christopher fiel die Antwort direkt aus. Er sagte: „Nein, wir wollen dein Gesicht nicht vor den Kameras haben.“

Es herrscht aktuell eine Zeit des anhaltenden Wandels innerhalb der königlichen Familie angesichts des Krebsleidens von König Charles sowie der fortdauernden Aufmerksamkeit auf die zukünftige Rolle von Prinz William (43) und Catherine. Gleichzeitig versucht die Monarchie, ihr öffentliches Image nach Jahren voller Skandale – darunter die Epstein-Kontroverse und die anhaltenden Spannungen rund um die Entfremdung von Prinz Harry (41) und Meghan Markle (44) – zu modernisieren. Die Prinzessin von Wales, die im vergangenen Jahr nach ihrer Krebsbehandlung schrittweise zu öffentlichen Verpflichtungen zurückkehrte, wird von Royal-Kommentatoren zunehmend als stabilisierende Figur innerhalb der Monarchie dargestellt.

Sie bleibt eines der beliebtesten Mitglieder der königlichen Familie – durch hochkarätige Auftritte im Zusammenhang mit Kampagnen zu frühkindlicher Entwicklung und psychischer Gesundheit sowie durch weltweite Aufmerksamkeit bei Veranstaltungen wie ‚Together at Christmas‘ und öffentlichen Terminen an der Seite von William. Christopher argumentierte, Catherines Haltung gegenüber Andrew spiegele Sorgen wider, die Zukunft der Institution zu schützen. Er sagte: „Kate blickt nach vorne.“ Der Autor fügte hinzu: „Sie ist die Ehefrau eines zukünftigen Monarchen.“ Catherines ältester Sohn, Prinz George (12), steht hinter William an zweiter Stelle der Thronfolge.

Andrew – der inzwischen als Andrew Mountbatten-Windsor bekannt ist, nachdem ihm seine royalen Titel aberkannt wurden – steht seit Jahren wegen seiner Freundschaft mit dem verurteilten Sexualstraftäter Epstein sowie der Anschuldigungen im Zusammenhang mit Virginia Giuffre in der Kritik. Diese hatte dem Herzog vorgeworfen, sie sexuell missbraucht zu haben, als sie noch minderjährig war und von Epstein gehandelt wurde. Andrew bestritt die Vorwürfe wiederholt, erzielte später jedoch in einem Zivilverfahren eine millionenschwere Einigung mit Virginia, ohne eine Schuld einzugestehen. Virginia starb 2025 im Alter von 41 Jahren durch Suizid. Christopher behauptete außerdem, William und Catherine hätten beide Druck auf König Charles ausgeübt, Andrew formell seinen verbleibenden royalen Status zu entziehen, um die Monarchie vor weiterem Schaden zu bewahren.