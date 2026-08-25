Musik Kanye Wests Russland-Comeback im Chaos: Stadion in St. Petersburg will ausverkaufte Shows nicht ausrichten

Kanye West - The Greatest Lie Ever Sold Premiere Screening on October 12, 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.08.2026, 18:00 Uhr

Kanye Wests versucht aktuell, mit medienwirksamen Auftritten nach Russland zurückzukehren.

Dieser Plan ist nun aber Wanken geraten, nachdem die Gazprom Arena in St. Petersburg bekannt gegeben hat, dass sie seine beiden für den 10. und 11. Oktober angesetzten, ausverkauften Konzerte nicht ausrichten wird.

Das Stadion erklärte in einem Beitrag in den sozialen Medien, man habe „keinerlei Verträge über die Anmietung des Stadions für die Veranstaltung unterzeichnet“, und fügte hinzu: „Dementsprechend kann das Konzert nicht bei uns stattfinden.“ Und das trotz wochenlanger Werbung und bereits laufender Ticketverkäufe.Der Veranstaltungsort erklärte, er sei mit Beschwerden über Kanyes geplanten Auftritt regelrecht überschwemmt worden, und betonte, dass man für die Entscheidung, den Rapper nach Russland zu holen, nicht verantwortlich sei.

Die in Moskau ansässige Say Agency, die die Konzerte Anfang dieses Monats angekündigt hatte, erklärte, vom plötzlichen Rückzug des Stadions völlig überrascht worden zu sein. Die Veranstalter schrieben auf Telegram: „Wir haben davon zur gleichen Zeit erfahren wie ihr – über die Medien.“ In einer weiteren Mitteilung betonte die Agentur, dass die Shows technisch gesehen weiterhin stattfinden sollen: „Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Ye-Konzert nicht abgesagt. Wir versuchen, Kontakt mit dem Veranstaltungsort aufzunehmen, um den Grund für den Beitrag herauszufinden und die Angelegenheit zu klären. Wir werden euch auf dem Laufenden halten.“

Die Say Agency behauptet, die Konzerte auf Grundlage eines offiziellen Schreibens angekündigt zu haben, das von der Gazprom Arena genehmigt worden sei. Außerdem habe das Stadion später einen Mietvertrag übermittelt. Die Veranstalter räumen ein, dass der Vertrag bislang noch nicht unterzeichnet wurde, argumentieren jedoch, dass die Frist für dessen endgültigen Abschluss erst später in dieser Woche ablaufe.

Die überraschende Wendung kommt, nachdem die Gazprom Arena Ye zuvor noch als „den einflussreichsten Musikkünstler unserer Zeit“ gefeiert hatte. Kanye, der inzwischen auch offiziell den Namen Ye trägt, wäre einer der wenigen prominenten Stars gewesen, die seit Russlands groß angelegter Invasion der Ukraine im Jahr 2022 in dem Land aufgetreten sind. Die Russland-Termine hatten bereits weltweit Aufmerksamkeit erregt. Die Ticketpreise reichten von 9.000 Rubel (106 Dollar) bis 160.000 Rubel (1.885 Dollar), und mit den Shows hätte er sich in eine kleine Gruppe westlicher Künstler wie Tyga, Akon und Jason Derulo eingereiht, die seit Beginn des Konflikts in Russland aufgetreten sind.

Der Tourneeplan des Rappers verlief zuletzt ohnehin turbulent. Seine geplante Rückkehr nach Großbritannien scheiterte Anfang dieses Jahres, nachdem das britische Innenministerium ihm die Einreise verweigert hatte, woraufhin das Londoner Wireless Festival seine gesamte Veranstaltung absagen musste. Festival-Republic-Chef Melvin Benn äußerte sich später gegenüber ‚NME‘ zu den Folgen: „Das Timing ist, denke ich, eine wichtige Lektion. Ich würde hoffen, dass andere Menschen die Lektion der Vergebung lernen, denn Vergebung ist meiner Ansicht nach ein wichtiger Bestandteil davon, ein anständiger Mensch zu sein … Wireless wird zurückkehren. Da sind wir sehr zuversichtlich.“ Auch der ehemalige Premierminister Sir Keir Starmer äußerte sich damals und schrieb auf X: „Kanye West hätte niemals als Headliner für Wireless eingeladen werden dürfen … Wir werden stets die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Öffentlichkeit zu schützen und unsere Werte zu wahren.“

West selbst hatte versucht, auf die Kritik zu reagieren, und erklärt: „Ich möchte nach London kommen und eine Show präsentieren, die für Veränderung steht und durch meine Musik Einheit, Frieden und Liebe vermittelt … Ich weiß, dass Worte nicht ausreichen – ich werde die Veränderung durch meine Taten zeigen müssen.“