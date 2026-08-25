Stars North West verrät überraschend ’normalen‘ Job ab nächstem Jahr

North West - Avalon - June 2026 - Paris France BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.08.2026, 14:00 Uhr

north west möchte bei Starbucks arbeiten.

Die 13-jährige Tochter von Kim Kardashian und Kanye West verfolgt bereits ihre musikalischen Ambitionen, doch die junge Teenagerin hat verraten, dass sie außerdem gerne einen „normalen Job“ haben möchte.

Auf die Frage, was sie wäre, wenn sie keine Künstlerin wäre, sagte sie gegenüber ‚Dazed‘: „Was würde ich sein? Ich möchte trotzdem arbeiten. Ich möchte nächstes Jahr irgendwo wie Starbucks arbeiten. Ich glaube, nächstes Jahr kann ich das, weil ich dann 14 werde, also … Ich glaube, ich kann das. Ich möchte einfach einen normalen Job haben, schätze ich.“

Trotz ihrer Idee, als Barista zu arbeiten, betonte North, dass sie ihre Musikkarriere niemals auf Eis legen würde. Sie widersprach auch denjenigen, die ihr nahegelegt haben, mit der Verfolgung dieses Traums zu warten, bis sie älter ist. Als sie verriet, was der schlechteste Rat war, den sie je bekommen hat, sagte der Teenager-Star: „Dass ich meine Karriere später beginnen soll. Und ich denke mir: Nein, das ist mein Hobby, das mache ich gerne, und genau das möchte ich mit meinem Leben anfangen.“

North verriet außerdem, dass ihr perfekter Tag darin besteht, beschäftigt zu sein und in irgendeiner Form an Musik zu arbeiten. Sie fügte hinzu: „Ich weiß nicht … Ich ruhe mich nicht besonders gerne aus. Ich erledige gerne Dinge. Also vielleicht einfach zur Probe gehen und danach ins Studio – das ist ein perfekter Tag. Oder eine große Show zu haben, das wäre der absolut ideale Tag.“

Im Juni absolvierte sie beim ‚Summer Smash‘ ihren ersten Soloauftritt überhaupt bei einem Musikfestival. Allerdings wünscht sich die aufstrebende Musikerin, sie hätte damit nicht so lange gewartet. Sie sagte: „Ich wünschte allerdings, ich hätte es schon früher gemacht. Ich war bereit.“

Norths Debüt-EP ‚N0rth4vr‘ erschien am 1. Mai, und ihr neues Musikvideo ‚Aishite‘, was auf Japanisch „Liebe mich“ bedeutet, wurde am 7. August veröffentlicht. In der ersten Strophe des Songs singt North: „Hey, niemand wird mich retten / Hey, und das macht mich verrückt / Warum kann ich nicht entkommen? Weil sie mich verfolgen / Liebt mich einfach, jeder hintergeht mich.“ Anschließend fährt sie fort: „Ich sehe jeden Tag Blut / Was? Und es macht mich verrückt / Ja, ich kann nicht entkommen, weil sie mich verfolgen.“ In der nächsten Strophe spricht North über Verrat und singt: „Sie tut nur so, sie werden mich nicht noch einmal ausnutzen / Ich kann niemandes Freundin sein, ich kann niemanden an mich heranlassen“, bevor sie hinzufügt: „Ich kann mich auf niemanden verlassen, das Leiden wird nicht enden.“

North sollte ursprünglich ab dem 5. August gemeinsam mit ihrer ‚Aishite‘-Kollaborateurin Molly Santana auf eine Reihe von Co-Headline-Konzerten gehen. Sie gab jedoch „leider“ bekannt, dass die Konzerte nun doch nicht stattfinden werden. Weder sie noch Molly haben erklärt, warum. North schrieb in ihrer Instagram-Story: „Ich habe mich wirklich darauf gefreut, mit Molly Santana auf Tour zu gehen. Leider findet sie jetzt nicht mehr statt, aber ich habe etwas Besonderes für euch. Bis bald.“