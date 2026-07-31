Musik North West sagt Debüt-Tour ab

North West in New York August 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.07.2026, 14:00 Uhr

Die Tochter von Kanye West und Kim Kardashian geht jetzt doch nicht wie geplant auf Tour.

north west hat ihre erste Tournee abgesagt – nur wenige Tage, bevor sie starten sollte.

Die Tochter von Kanye West und Kim Kardashian wollte ab dem 5. August gemeinsam mit ihrer ‚Aishite‘-Kollaborationspartnerin Molly Santana auf Co-Headliner-Tour gehen. Nun gab sie jedoch bekannt, dass die Konzerte „leider“ nicht stattfinden werden. Weder North noch Molly Santana nannten einen Grund für die Absage. Die 13-Jährige schrieb in ihrer Instagram-Story: „Ich habe mich wirklich darauf gefreut, mit Molly Santana auf Tour zu gehen. Leider wird es jetzt doch nicht passieren. Aber ich habe etwas Besonderes für euch. Bis bald.“

Auch Molly Santana entschuldigte sich bei den Fans, die sich auf die Tour gefreut hatten. Die Konzertreihe sollte in Dallas beginnen und am 27. August in Los Angeles enden. Sie versprach ihren Anhängern, die Enttäuschung wiedergutzumachen. „Ich weiß, dass viele von euch sich Zeit genommen und ihr hart verdientes Geld ausgegeben haben, um dabei zu sein. Nichts macht mich glücklicher, als mit euch allen unvergessliche Erinnerungen zu teilen, und ich hoffe, euch schon bald wiederzusehen“, erklärte die 21-Jährige in ihrer Instagram-Story. Die Rapperin betonte, dass sie ihre Anhänger sehr schätze und deren Unterstützung nicht als selbstverständlich ansehe. „Ich liebe euch alle und verspreche, das wiedergutzumachen“, teilte sie abschließend.

Im Mai veröffentlichte North ihre Debüt-EP ‚N0rth4evr‘. Darauf befindet sich unter anderem die Single ‚Piercing on My Hand‘, die Anfang Februar erschien und von Kanye West sowie Will Frenchman produziert wurde. Anfang des Jahres präsentierte North den Song während eines Konzerts ihres Vaters erstmals live in Mexiko-Stadt. Der Teenager konnte bereits erste Charterfolge feiern: North war auf ‚Talking/Once Again‘ von Kanye West und Ty Dolla $ign zu hören. Der Song erreichte Platz 30 der Billboard Hot 100.

Die junge Künstlerin, deren Markenzeichen Piercings, Diamant-Grills und künstliche Tattoos sind, wirkte später außerdem auf ‚Childlike Things‘ von FKA Twigs mit und rappte dort auf Englisch und Japanisch. Zudem unterschrieb North einen Vertrag bei Gamma, dem unabhängigen Entertainment-Unternehmen des ehemaligen Apple-Managers Larry Jackson.