Musik Kanye West tritt in Russland auf

Kanye West - Los Angeles - October 21st 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.08.2026, 19:00 Uhr

Kanye West tritt in Russland auf.

Kanye West wird zwei Konzerte in Russland geben und gehört damit zu den größten Stars, die seit dem Beginn der russischen Vollinvasion in die Ukraine im Jahr 2022 dort auftreten.

Der umstrittene Rapper musste wegen seiner antisemitischen Äußerungen bereits mehrere Konzertabsagen hinnehmen. Auch aus Großbritannien wurde er ausgeschlossen. Dort sollte er im April als Headliner beim Londoner ‚Wireless Festival‘ auftreten, woraufhin die Veranstaltung abgesagt werden musste. Ye, wie sich der Musiker inzwischen nennt, wird am 10. und 11. Oktober in der Gazprom Arena in St. Petersburg auftreten. Der Vorverkauf läuft offenbar schnell: Die Ticketpreise liegen zwischen 9000 Rubel (106 Dollar) und 160.000 Rubel (1885 Dollar). Tyga, Akon und Jason Derulo gehören zu den Künstlern, die seit Beginn des Krieges ebenfalls Konzerte in Russland gegeben haben. Zu Yes jüngsten Auftritten zählen Konzerte in Kasachstan, Portugal, Spanien und Albanien.

Unterdessen erklärte Melvin Benn kürzlich, er sei „sehr zuversichtlich“, dass das ‚Wireless Festival‘ künftig zurückkehren werde. Der Geschäftsführer von Festival Republic, der auch hinter den Festivals ‚Reading‘ und ‚Leeds‘ steht, äußerte sich nach der Kanye-Kontroverse zur Zukunft des Londoner Rap- und Hip-Hop-Festivals. Der umstrittene Musiker sollte an drei aufeinanderfolgenden Abenden als Hauptact auftreten. Doch die britische Regierung verweigerte ihm wegen seiner früheren antisemitischen Äußerungen die Einreise. Zudem beendeten mehrere Sponsoren ihre Zusammenarbeit mit dem ‚Wireless Festival‘. Auf die Frage, welche Lehren er daraus gezogen habe, sagte Melvin gegenüber ‚NME‘: „Ich denke, das Timing ist eine wichtige Lehre. Ich hoffe, dass andere Menschen die Lektion der Vergebung lernen, denn Vergebung ist meiner Ansicht nach ein wichtiger Bestandteil davon, ein anständiger Mensch zu sein. Ich denke also, dass das eine Lehre ist, aber nicht meine persönliche Lehre. Ich halte das Timing für besonders wichtig. Aber ‚Wireless‘ wird zurückkehren. Davon sind wir sehr überzeugt.“

Der damalige Premierminister Sir Keir Starmer schrieb in einem Beitrag auf X: „Kanye West hätte niemals als Headliner für ‚Wireless‘ eingeladen werden dürfen. Diese Regierung steht fest an der Seite der jüdischen Gemeinschaft, und wir werden in unserem Kampf gegen das Gift des Antisemitismus nicht nachlassen. Wir werden stets die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Öffentlichkeit zu schützen und unsere Werte zu verteidigen.“ Die Veranstalter des ‚Wireless Festival‘ gaben die Absage bekannt, nachdem das britische Innenministerium entschieden hatte, dem ‚Stronger‘-Rapper die Einreise ins Vereinigte Königreich zu verwehren.