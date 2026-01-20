Stars Karol G: Trennung von Feid

Karol G - AVALON - Las Vegas - Nov - 2025 - Latin Grammy Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.01.2026, 09:00 Uhr

Die beiden Musiker haben ihre Beziehung Berichten zufolge auf Eis gelegt.

Karol G und Feid haben sich offenbar getrennt.

Quellen aus dem Umfeld der beiden Sänger – die seit 2023 ein Paar waren – enthüllten gegenüber ‚TMZ‘, dass sie ihre Beziehung „vor ein paar Monaten still und leise beendet“ hätten. Die Trennung sei „einvernehmlich verlaufen, und die beiden stehen weiterhin in gutem Kontakt“. Dem gingen monatelange Spekulationen voraus, die im Oktober 2025 begannen, nachdem Fans bemerkt hatten, dass die beiden seit Mai desselben Jahres nichts mehr übereinander in den sozialen Medien gepostet hatten.

Karol – mit bürgerlichem Namen Carolina Giraldo Navarro – und Feid feierten ihr Red-Carpet-Debüt bei der Premiere ihrer Netflix-Dokumentation ‚Karol G: Tomorrow Was Beautiful‘, die im Mai 2025 im Whitby Hotel in New York stattfand. Damals bezeichnete die achtfache Latin-Grammy-Gewinnerin Feid – bürgerlich Salomon Hoyos – als einen „Segen“ in ihrem Leben. In der NBC-Show ‚Today‘ schwärmte sie: „In dem Beruf, den wir ausüben, ist es schwer, jemanden zu haben, der versteht, dass man viel Zeit getrennt verbringt und was man dann macht … Es ist schwer. Aber er macht dasselbe, und er ist eine wirklich gute und besondere Seele.“

Karol und Feid – beide stammen aus Medellín, Kolumbien – wurden erstmals miteinander in Verbindung gebracht, als sie 2021 gemeinsam an dem Song ‚FRIKI‘ arbeiteten. Das Duo – das 2024 auch ‚+57‘ veröffentlichte – kannte sich bereits aus seiner Heimatstadt, hatte jedoch lange keinen Kontakt gehalten. 2023 erzählte die 34-Jährige gegenüber ‚Rolling Stone‘: „Es gab eine lange Zeit, in der wir nicht miteinander gesprochen haben, und ich wusste kaum etwas über ihn.“

Erste Dating-Gerüchte kamen auf, als Feid sie 2021 auf ihrer ‚Bichota‘-Tour in den USA als Support begleitete, doch beide dementierten die Spekulationen zunächst. Im August 2023 bestätigten die Musiker schließlich ihre Beziehung, nachdem sie zwei Monate zuvor händchenhaltend in Miami, Florida, gesehen worden waren. Im Juni 2025 veröffentlichten sie mit ‚Verano Rosa‘ ihren dritten gemeinsamen Song.