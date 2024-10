"Power of Women"-Event Kate Beckinsale zieht im Ballett-Look alle Blicke auf sich

Kate Beckinsale wurde in ihrem rosa Ensemble zum Mittelpunkt des Abends. (paf/spot)

SpotOn News | 25.10.2024, 16:01 Uhr

Kate Beckinsale begeisterte bei einem Event in Los Angeles mit einem komplett rosafarbenen Look. Mit ihrem Ballett-inspirierten Kleid war sie der Hingucker auf dem roten Teppich der "Power of Women"-Veranstaltung in Los Angeles.

Kate Beckinsale (51) hat sich auf dem "Power of Women"-Event der Zeitschrift "Variety" und des Senders "Lifetime" am Donnerstag in einem rundum rosafarbenen Look präsentiert. Ihr trägerloses Kleid aus zartrosa Satin mit Schnürdesign und zweigeteiltem Ballonrock erinnerte an ein elegantes Ballett-Outfit und zog auf dem roten Teppich in Los Angeles alle Blicke auf sich.

Die Schauspielerin rundete ihren Auftritt mit pinken High Heels ab, die durch ein hohes Plateau und Blütendetails auffielen. Eine schwarze Schleife in ihrem Haar verlieh dem Outfit eine verspielte Note. Silberne Ringe und glitzernde Statement-Ohrringe setzten funkelnde Akzente. Rosa Lippenstift und ein dunkles Augen-Make-up ergänzten ihren Look perfekt.

Ehrung von Powerfrauen

Bei der Veranstaltung in Los Angeles wurden die Schauspielerinnen Amy Adams (50), Carol Burnett (91) und Zoë Saldaña (46) sowie Netflix-Content-Chefin Bela Bajaria (54) geehrt. Laut "Variety" werden alle vier auf einer der kommenden "Power of Women"-Ausgaben des Magazins erscheinen. Der erstmals verliehene Courage Award ging an Sarah Hyland (33) für ihren Einsatz für Überlebende häuslicher Gewalt.