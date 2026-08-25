Film Kate Hudson ist bei Fortsetzung von ‚Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?‘ an Bord

Matthew McConaughey and Kate Hudson - 2003 - Avalon - How to Lose a Guy in 10 Days Film Still BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.08.2026, 11:00 Uhr

Kate Hudson soll Berichten zufolge hinter den Kulissen an einer Fortsetzung ihrer erfolgreichen romantischen Komödie aus dem Jahr 2003 arbeiten.

Kate Hudson arbeitet an einer Fortsetzung von ‚Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?‘.

Die 47-jährige Schauspielerin, die 2003 in der romantischen Komödie neben Matthew McConaughey zu sehen war, soll für die geplante Neuauflage von Paramount zugesagt haben. Das Projekt befindet sich allerdings noch in einer frühen Entwicklungsphase. Laut ‚Variety‘ ist Hudson als Produzentin an dem Projekt beteiligt. Die Entwicklung der Fortsetzung steht noch am Anfang. Ein Insider erklärte, dass die Besetzung sowie mehrere wichtige Positionen im Kreativteam noch nicht feststehen. Allerdings sollen die Filmemacher und das Studio daran interessiert sein, Hudson und McConaughey erneut in ihren Rollen als Magazin-Kolumnistin Andie Anderson und Werbefachmann Benjamin Barry zu sehen.

Da bislang noch kein Drehbuchautor feststeht, könnte sich die Besetzung jedoch abhängig davon verändern, wer letztlich ausgewählt wird und welche Geschichte die Verantwortlichen erzählen möchten. Im Originalfilm recherchiert Andie für einen Artikel über modernes Dating. Sie verführt Benjamin und verwandelt sich anschließend in eine Freundin aus der Hölle. Benjamin wiederum hat mit seinem Chef gewettet, dass er jede Frau dazu bringen kann, sich in ihn zu verlieben. Dabei steht eine große Werbekampagne auf dem Spiel.

‚Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?‘ wurde von Donald Petrie inszeniert. Zur weiteren Besetzung gehörten Kathryn Hahn, Adam Goldberg, Thomas Lennon, Michael Michele und Shalom Marlow. McConaughey bezeichnete den Streifen kürzlich als seinen „Lieblingsfilm“ unter seinen romantischen Komödien. Anfang des Monats sagte er im Podcast ‚Happy Sad Confused‘: „‚Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?‘ ist das Geschenk, das immer weitergibt. Ich glaube, es ist wahrscheinlich meine liebste romantische Komödie, die ich gemacht habe. Und sie bringt mir immer noch mehr Geld ein als jeder andere Film, an dem ich je beteiligt war. Mit großem Abstand.“

Bereits 2024 hatte Hudson erklärt, dass sie offen für eine Fortsetzung sei. In der Sendung ‚Watch What Happens Live‘ verriet die blonde Schönheit: „Entscheidend wäre nur das Drehbuch und die Frage, ob Matthew und ich von dem Drehbuch begeistert wären. Ich denke, wir wären beide absolut offen dafür, aber bisher ist es einfach nie passiert.“