Stars Hollywood-Star Matthew McConaughey: Schauspieler müssen mit Ablehnung umgehen können

Matthew McConaughey September 2024 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.08.2026, 10:00 Uhr

Hollywood-Star Matthew McConaughey findet, Schauspieler müssen mit Ablehnung umgehen können.

Matthew McConaughey hat im Laufe seiner Schauspielkarriere gelernt, mit „Ablehnung“ zu leben.

Der 56-jährige Hollywoodstar hat seinem 18-jährigen Sohn Levi, der beruflich in seine Fußstapfen treten möchte, einige Ratschläge für den Start ins Filmgeschäft mit auf den Weg gegeben. Im Gespräch mit ‚E! News‘ erklärte Matthew: „Man muss mit Ablehnung umgehen können, das gehört einfach dazu. Man sollte das, was man tut, und den gesamten Prozess hoffentlich so sehr lieben, dass einen genügend Absagen nicht aus der Bahn werfen. Wenn das nicht der Fall ist, ist dieser Beruf wahrscheinlich nichts für dich. Denn mir wurde beigebracht: In Hollywood hängen keine Schilder mit der Aufschrift ‚Mitarbeiter gesucht‘.“

Matthew, der mit seiner Ehefrau Camila außerdem die 16-jährige Vida und den 13-jährigen Livingston hat, ist überzeugt, dass es in der Filmbranche „Troubadoure und Rebellen“ braucht. Er erklärt: „Ich versuche immer, dazu zu ermutigen, lieber einmal eine peinliche Situation zu riskieren und es herauszufinden, als ein Vorsprechen zu verlassen und später zu denken: ‚Da hatte ich diesen Moment, aber ich habe gezögert.‘ Mach dich ruhig zum Narren. Scheitere öfter. Versuch es und scheitere ruhig häufiger. Niemand nimmt das so wichtig, wie du vielleicht denkst.“

Trotz seiner eigenen Erfahrungen möchte Matthew, dass sein Sohn seinen persönlichen Weg findet und nicht einfach die Karriere des Vaters kopiert. Der Schauspieler sagt: „Ich weiß nicht, ob er das tatsächlich zu seinem Beruf machen möchte. Aber Camila und ich werden es wie immer halten: Wir versuchen, ihm Türen zu öffnen. Was unsere Kinder daraus machen, liegt anschließend bei ihnen.“ Matthew stand bereits gemeinsam mit seinem Sohn vor der Kamera. In dem Survival-Drama ‚The Lost Bus‘ aus dem Jahr 2025 spielten die beiden zusammen. Dabei war der stolze Vater sichtlich beeindruckt von Levis Leistung. In der ‚Today‘-Show berichtete McConaughey: „Für mich hatte das Ganze eine zusätzliche, irgendwie besondere Bedeutung. Trotzdem war es sehr professionell, mit ihm zu arbeiten. Ich habe ihm gesagt: ‚Ich kann dich coachen und dir beibringen, was ich weiß. Aber sobald wir am Drehtag auftauchen, bin ich nicht dein Sicherheitsnetz.‘ Und er hat abgeliefert.“