Bei Basketballspiel in Los Angeles Kate Hudson: Süßer Auftritt mit ihren zwei jüngeren Kindern

Schau mal: Kate Hudson mit ihrer Tochter Rani bei einem Spiel der Los Angeles Lakers. (ae/spot)

SpotOn News | 04.03.2024, 13:17 Uhr

Ganz schön groß ist der Nachwuchs von Kate Hudson inzwischen geworden. Die Schauspielerin zeigte sich bei einem Basketballspiel mit ihren zwei jüngeren Kindern. Insgesamt hat sie drei Kinder von drei Männern.

Seltener Auftritt in der Öffentlichkeit: Schauspielerin Kate Hudson (44) hat mit ihren zwei jüngeren Kindern ein Spiel der Los Angeles Lakers besucht. Zusammen mit Tochter Rani (5) und Sohn Bingham (12) verfolgte sie das Match gegen die Denver Nuggets. Glück gebracht hat das prominente Trio den Lakers aber nicht: Die Mannschaft verlor mit 114 zu 124.

Süße und vertraute Szenen

Mutter und Tochter hatten für das sportliche Event ähnliche Outfits gewählt: Kate Hudson trug einen schwarzen Lederblazer mit einem weißen Hemd und kniehohen Cowboystiefeln aus braunem Wildleder. Rani erschien ebenfalls in einem schwarzen Blazer und einem weißen Hemd. Dazu trug sie jedoch weiße Turnschuhe. Das Mutter-Tochter-Duo verfolgte das Spiel aufmerksam, wobei die Schauspielerin der Fünfjährigen immer wieder etwas erklärte. Einige Schnappschüsse zeigten den "Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?"-Star auch vertraut mit Sohn Bingham, der einen grünen Kapuzenpullover und Jeans trug. So packte ihn Kate Hudson zum Beispiel spielerisch am Kinn, woraufhin er lachen musste.

Drei Kinder von drei Männern

Die Tochter von Schauspielerin Goldie Hawn (78) hat insgesamt drei Kinder: Der älteste, Ryder (20), stammt aus Kate Hudsons Ehe mit dem Musiker Chris Robinson (57), die von 2000 bis 2007 dauerte. Von 2010 bis 2014 war die Schauspielerin mit dem Musiker Matt Bellamy (45) liiert und bekam mit ihm Sohn Bingham. Tochter Rani Rose hat sie mit ihrem Verlobten Danny Fujikawa (37), der ebenfalls Musiker ist. Das Paar ist seit 2016 zusammen.

Im Laufe der Jahre äußerte sich Hudson immer wieder offen darüber, wie sie mit den drei Männern die gemeinsame Erziehung bewältigt. "Von außen sieht es vielleicht nicht traditionell aus, aber im Inneren habe ich das Gefühl, dass wir das Beste draus machen", sagte sie etwa der "Sunday Times" im November 2022. "Die Einheit, die ich mit drei verschiedenen Kindern und drei verschiedenen Vätern geschaffen habe, ist eine wirklich starke Einheit." Sie fuhr fort: "Mein Ziel im Leben ist es, Liebe zu spüren und Liebe zu geben, aber ich bin auch praktisch veranlagt, also arbeite ich Tag für Tag wirklich hart an Beziehungen, weil ich sie mag."

Ex-Partner sind präsent

Hudson schwärmte auch während einer Folge der Sendung "Divorce Sucks!" im März 2019 von ihren Erziehungspartnern. Auch nach der Trennung könne sie noch gut per SMS, E-Mail und Telefonanrufen mit ihnen in Kontakt bleiben. "Ich denke, man muss einfach überstrukturiert sein. Wir haben in unserer Familie viele Terminkalender", erzählte sie vom praktischen Ablauf. Ihre Ex-Partner seien zwar viel unterwegs, aber dennoch "wirklich präsente Väter".