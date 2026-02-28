Stars Katherine Short: Sie wurde ‚hinter verschlossener Schlafzimmertür mit Abschiedsbrief‘ tot aufgefunden

Bang Showbiz | 28.02.2026, 11:00 Uhr

Laut Strafverfolgungsquellen wurde die Tochter von Martin Short mit einem Abschiedsbrief und einer Waffe tot aufgefunden.

Katherine Short soll Berichten zufolge hinter einer verschlossenen Schlafzimmertür tot aufgefunden worden sein – neben ihr ein Abschiedsbrief und eine Waffe.

Laut Strafverfolgungsquellen wurde die 42-jährige Tochter des Schauspielers und Komikers Martin Short am 23. Februar gegen 18 Uhr Ortszeit in ihrem Haus entdeckt, nachdem eine Freundin die Behörden kontaktiert hatte, weil sie „seit 24 Stunden nichts von ihr gehört“ hatte. Wie ‚TMZ‘ unter Berufung auf Quellen weiter berichtet, rückten Ermittler wegen eines Notrufs zu ihrem Haus in den Hollywood Hills in Kalifornien aus und schlossen ein Fremdverschulden aus.

Es heißt, sie sei mit einer selbst zugefügten Schussverletzung aufgefunden worden. Ein Sprecher von Martin Short bestätigte ihren Tod am Dienstag (24. Februar) in einer Erklärung gegenüber ‚Page Six‘. Darin hieß es: „Mit tiefer Trauer bestätigen wir den Tod von Katherine Hartley Short. Die Familie Short ist durch diesen Verlust am Boden zerstört und bittet in dieser Zeit um Privatsphäre. Katherine wurde von allen geliebt und wird für das Licht und die Freude in Erinnerung bleiben, die sie in die Welt brachte.“

Ein Nachbar sagte gegenüber ‚Us Weekly‘, Katherine habe vor ihrem Tod keine sichtbaren Anzeichen von Verzweiflung gezeigt. „Katherine war ein privater Mensch, aber das heißt nicht, dass sie nicht freundlich war. Sie war recht kontaktfreudig“, offenbarte er. Zudem habe man sie gelegentlich auf ihrer Veranda mit Freunden lachen und reden hören. Katherine, die als psychiatrische Sozialarbeiterin tätig war, hatte zuvor über ihr Leben mit einer psychischen Erkrankung geschrieben. Auf ihrer inzwischen gelöschten beruflichen Website offenbarte sie: „Joni ist mein unglaublicher Assistenzhund, der mich in den vergangenen fünf Jahren bei meinen eigenen Herausforderungen mit psychischer Erkrankung unterstützt hat.“

Im Jahr 2012 ließ Katherine ihren Nachnamen offiziell von Short in Hartley ändern. In den entsprechenden Unterlagen erklärte sie: „Mein Vater ist eine öffentliche Person, und ich bin psychiatrische Sozialarbeiterin.“ Weiter schrieb sie: „Ich sorge mich über mögliche Belästigungen durch zukünftige Patienten, die aus meiner Verbindung zu meinem Vater resultieren könnten.“ Katherine hielt sich weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und wurde zuletzt 2023 öffentlich bei der Feier ihres 40. Geburtstags gesehen.