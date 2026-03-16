Stars Conan O’Brien beendet die Oscars mit einer Hommage an Martin Short

Martin Short - January 2021 - NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.03.2026, 10:00 Uhr

Conan O’Brien beendete die Oscars mit einer Hommage an Martin Short nach dem tragischen Tod von dessen Tochter Katherine.

Der 62-jährige Komiker, der am Sonntagabend (15. März) zum zweiten Mal in Folge die Academy Awards moderierte, hatte den ‚Only Murders in the Building‘-Schauspieler im Laufe der Jahre mehrmals in seiner Show und seinem Podcast zu Gast und stellte sicher, seinem Freund am Ende der Zeremonie noch einmal besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Zum Abschluss sagte er: „Es war eine Ehre und eine Freude – wir lieben dich, Marty Short. Gute Nacht.“

Martins Tochter Katherine war am 23. Februar im Alter von 42 Jahren tot aufgefunden worden, nachdem sie sich vermutlich das Leben genommen hatte. Ein Sprecher von Short bestätigte ihren Tod am Dienstag (24. Februar) in einer Erklärung gegenüber ‚Page Six‘. Darin hieß es: „Mit tiefem Schmerz bestätigen wir den Tod von Katherine Hartley Short. Die Familie Short ist von diesem Verlust zutiefst erschüttert und bittet in dieser Zeit um Privatsphäre. Katherine wurde von allen geliebt und wird für das Licht und die Freude in Erinnerung bleiben, die sie in die Welt gebracht hat.“

Short und sein langjähriger Freund Steve Martin haben infolge der Tragödie ihre Comedy-Tour verschoben. Außerdem blieben das Duo und ihre ‚Only Murders‘-Kollegin Selena Gomez Anfang des Monats den Actor Awards fern. Im Jahr 2012 änderte Katherine, die von Martin und seiner inzwischen verstorbenen Frau Nancy Dolman zusammen mit ihren Brüdern Oliver (39) und Henry (36) adoptiert worden war, ihren Nachnamen rechtlich von Short zu Hartley. In Dokumenten zur Begründung schrieb sie: „Mein Vater ist eine öffentliche Person und ich bin psychiatrische Sozialarbeiterin.“ Sie ergänzte: „Ich mache mir Sorgen über mögliche Belästigungen durch zukünftige Patienten aufgrund meiner Verbindung zu meinem Vater.“ Katherine hielt ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und wurde zuletzt 2023 öffentlich gesehen, als sie ihren 40. Geburtstag feierte.