Bang Showbiz | 15.12.2025, 09:00 Uhr

Kathy Bates ist 'entsetzt' über den Tod von Rob Reiner.

Kathy Bates zeigt sich „entsetzt“ über die „schreckliche Nachricht“ vom Tod von Rob Reiner.

Der 78-jährige Filmemacher und seine Ehefrau Michele Singer Reiner (68) wurden am Sonntag (14. Dezember) tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden. Die Behörden sprechen von einem „mutmaßlichen Tötungsdelikt“. Nun hat Reiners ‚Misery‘-Darstellerin Kathy Bates ihre tiefe Bestürzung zum Ausdruck gebracht. In einer Erklärung gegenüber ‚NBC News‘ sagte die 77-jährige Bates: „Ich bin entsetzt, diese schreckliche Nachricht zu hören. Absolut am Boden zerstört. Ich habe Rob geliebt. Er war brillant und freundlich, ein Mann, der Filme in jedem Genre gemacht hat, um sich selbst als Künstler herauszufordern. Er hat außerdem mutig für seine politischen Überzeugungen gekämpft. Er hat den Verlauf meines Lebens verändert.“

Bates gewann den Oscar als Beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle als Annie Wilkes in Reiners Verfilmung von Stephen Kings Roman aus dem Jahr 1990. Zudem spielte sie 1998 an seiner Seite in ‚Primary Colors‘, wofür sie eine weitere Oscar-Nominierung erhielt. Anschließend würdigte sie auch die Ehefrau des Regisseurs und sagte: „Michelle war eine begabte Fotografin. Sie hat meine wunderschönen Fotos für die ‚Misery‘-Kampagne gemacht. Mein Herz bricht für sie beide. Meine Gedanken sind bei ihrer Familie.“

Wie ‚PEOPLE‘ berichtet, wurde die Feuerwehr von Los Angeles am Sonntagnachmittag gegen 15:30 Uhr zum Haus des Paares gerufen, um medizinische Hilfe zu leisten, fand die beiden jedoch bereits tot vor. Das Los Angeles Police Department bestätigte später, dass die Ermittlungen von der Abteilung für Raub- und Tötungsdelikte geführt werden und die Todesfälle als „mutmaßliches Tötungsdelikt“ behandelt werden. Die Familie des Paares teilte den tragischen Verlust in einer Erklärung mit: „Mit tiefem Schmerz geben wir den tragischen Tod von Michele und Rob Reiner bekannt. Wir sind untröstlich über diesen plötzlichen Verlust und bitten in dieser unglaublich schweren Zeit um Privatsphäre.“

Strafverfolgungsbehörden sagten gegenüber ‚TMZ‘, die Opfer hätten Schnittverletzungen erlitten, die „mit einem Messer [Angriff] vereinbar“ seien. LAPD-Vizepolizeichef Alan Hamilton betonte jedoch, dass bislang kein Verdächtiger identifiziert worden sei. Auf einer Pressekonferenz erklärte er: „Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt keinen Verdächtigen identifiziert. Es wurde niemand festgenommen.“