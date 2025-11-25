Stars Kathy Griffin nutzt gleich vier Dating-Apps

Kathy Griffin - October 2025 - Avalon - EMA Awards Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.11.2025, 09:00 Uhr

Kathy Griffin ist es peinlich, zuzugeben, dass sie auf vier Dating-Apps angemeldet ist – obwohl sie zuvor gesagt hatte, dass sie sich nicht vorstellen könne, diese zu nutzen.

Seit ihrer Scheidung von ihrem zweiten Ehemann, dem Marketingmanager Randy Bick, im Januar hat die 65-jährige Komikerin die ungenannten Websites nach einem neuen Mann durchforstet und hatte „bisher drei verschiedene Dates“ – alle ohne Erfolg.

Griffin witzelte gegenüber ‚People‘: „Können Sie das glauben? Ich bin auf vier verdammten Apps. Es ist einfach peinlich. Ich hatte bisher drei verschiedene Dates. Es waren alles nette Typen, aber ich habe keine Verbindung zu ihnen gespürt. Ich finde es einfach lustig, dass ich dort als ich selbst unterwegs bin.“ Die ‚Kathy Griffin: My Life on the D-List‘-Darstellerin braucht einen Partner, der sie so akzeptiert, wie sie ist. Sie sagte: „Ich mag Männer, die nett und intelligent sind und damit umgehen können, dass ich eine mutige Komikerin bin, ohne sich davon bedroht zu fühlen oder so.Und einfach jemanden, mit dem ich mein Leben teilen kann. Nichts Wildes. Keinen Hollywood-Typen, sondern einen ganz normalen Mann.“

Ihr Geständnis bezüglich der Dating-App kommt, nachdem sie sich nach ihrer Scheidung von Randy nicht vorstellen konnte, auf diesen Seiten nach Liebe zu suchen.