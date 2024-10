Seltener Auftritt auf dem roten Teppich Katie Holmes überrascht mit farbenfrohem Red-Carpet-Look

Katie Holmes bei den CFDA Fashion Awards 2024 in New York. (the/spot)

SpotOn News | 29.10.2024, 16:36 Uhr

Katie Holmes ist nicht mehr allzu oft auf den roten Teppichen dieser Welt zu sehen: Doch bei den CFDA Awards in New York zog sie in leuchtenden Farben alle Blicke auf sich.

Ihre Red-Carpet-Auftritte sind selten geworden, dafür war dieser umso farbenfroher: Bei den CFDA Fashion Awards 2024 in New York überraschte Katie Holmes (45) mit einem Kleid des Labels Carolina Herrera. Statt der Jahreszeit angemessener herbstlich-winterlicher Farben wählte sie einen lebhaften Look aus der kommenden Frühjahrs- und Sommerkollektion 2025 von Kreativdirektor Wes Gordon (37). Mit ihm an der Seite schritt sie auch über den roten Teppich der Fashion-Preisverleihung. Mehrere Impressionen von ihrem Abend postete sie anschließend auf Instagram.

Katie Holmes macht Color-Blocking wieder salonfähig

Das bodenlange Abendkleid verfügte über einen raffinierten Schnitt mit einem Cut-Out, der vor allem am Rücken nackte Haut aufblitzen ließ. An sich war das Kleid hochgeschlossen und beeindruckte vor allem durch die Farbkombination aus kräftigem Rosa oben und leuchtendem Rot unten. Eine schwarze Schleife mit langen Bändern hielt das rosafarbene Oberteil zusammen, während ein Schlitz im Rock ab und an den Blick auf Holmes' Beine freigab.

Dazu trug die Schauspielerin und Ex-Ehefrau von Tom Cruise (62) rote Pumps sowie eine schwarze Clutch. An ihren Ohren baumelten lange rote Statement-Ohrringe, während ihre Haare zu einem schlichten tiefen Dutt mit Mittelscheitel frisiert waren.

