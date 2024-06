Stars Katie Price: BBC-Doku über Sohn Harvey

Harvey and Katie Price - May 2019 - Photoshot - Autisms Got Talent BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.06.2024, 11:12 Uhr

Die prominente Britin freut sich darauf, dass ihr Sohn wieder in einer BBC-Doku zu sehen ist.

Katie Price plant eine neue BBC-Dokumentation über ihren Sohn Harvey.

Das ehemalige Glamour-Model hat bereits zwei Filme für den britischen Sender über die Beziehung zu seinem ältesten Kind gedreht: 2021 erschien ‚Katie Price: Harvey And Me‘, 2022 folgte ‚Katie Price: What Harvey Did Next‘. Nun ist laut der Fünffach-Mama ein weiterer Teil in Planung.

„Die BBC will eine weitere Dokumentation über Harvey machen. Es wird zwei oder drei Jahre nach der letzten sein“, verrät sie gegenüber der Zeitung ‚Daily Mail‘. Katie fügt über den 22-jährigen Harvey, der Autismus und das Prader-Willi-Syndrom hat, hinzu: „Ich liebe Harvey, er bringt mich einfach zum Lachen… Er hat so tolle Scherze, er ist einfach so lustig. Er ist so ein großartiger Mann. Ich darf nicht mehr zu ihm sagen: ‚Du bist mein kleiner Junge‘. Er sagt dann: ‚Nein, Mama, ich bin ein Mann!'“

Die letzte Doku zeigte, wie sich Harvey darauf vorbereitete, zum ersten Mal von zu Hause auszuziehen und auf ein Internat zu gehen, wo er Vollzeitpflege erhalten und gleichzeitig lernen würde, unabhängig zu leben.