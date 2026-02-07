Stars Katie Price stimmt Waffenstillstand mit Peter Andre zum Wohl ihrer Kinder zu

Katie Price stimmt Waffenstillstand mit Peter Andre zum Wohl ihrer Kinder zu.

Katie Price hat einem Waffenstillstand mit Peter Andre zugestimmt – zum Wohl ihrer gemeinsamen Kinder.

Das frühere Paar, das von 2005 bis 2009 verheiratet war und die Kinder Junior und Princess hat, lieferte sich im vergangenen Sommer einen öffentlichen Schlagabtausch. Nun haben beide vereinbart, sich „künftig“ nicht mehr gegenseitig schlechtzumachen. Freunde berichten, Katie habe der Einigung vor allem zugestimmt, um ihre Kinder zu schützen. Ein Insider sagte ‚The Sun‘: „Peters Team hat Katie seit Monaten angefleht, das endgültig zu beenden. Schon im November haben sie Katie und ihre Familie angerufen, um den Streit zu schlichten. Sie war entschlossen, keinen Frieden mit ihm zu schließen. Erst die Kinder haben ihr klargemacht, dass sie einen Schlussstrich ziehen muss. Das hat Katie ihretwegen getan.“

Das Paar verkündete den Neuanfang in einer gemeinsamen Erklärung auf Instagram. Darin heißt es: „Katie Price und Peter Andre haben beschlossen, die Tür zur Vergangenheit zu schließen und mit Positivität und Respekt in ein neues Kapitel zu gehen. Wir konzentrieren uns beide darauf, für unsere Kinder ein ruhiges und unterstützendes Umfeld zu schaffen.“

Im vergangenen Sommer hatte Peter in einer Erklärung gegen Katie ausgeteilt und erklärt, Junior und Princess lebten „zu ihrer Sicherheit“ bei ihm. Zugleich räumte er ein, dass es über Jahre „frustrierend“ gewesen sei, zu ihrer persönlichen Situation zu schweigen. In seiner Instagram-Botschaft schrieb er: „Die jüngsten Kommentare über das Wohl meiner Kinder und ihre Wohnsituation zwingen mich, die Dinge richtigzustellen. Aus gut dokumentierten Gründen und zu ihrer Sicherheit kamen Junior und Princess 2018 in meine Obhut und blieben dort bis zur Volljährigkeit. […] Aus Respekt vor meinen Kindern habe ich das bisher nie öffentlich gemacht.“ Ein Sprecher von Katie sagte dem ‚Mirror‘: „Kate befindet sich in einer viel besseren und klareren mentalen Verfassung und hat mit der Situation Frieden geschlossen. Das liegt in der Vergangenheit, und sie sieht keinen Sinn darin, sich auf gegenseitige Sticheleien einzulassen.“