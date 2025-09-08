Stars Katie Price will immer noch ‚viele Babys haben‘

Katie Price - Priscilla The Party! 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.09.2025, 11:00 Uhr

Die fünffache Mutter kann sich durchaus vorstellen, weitere Kinder zu haben.

Katie Price will immer noch „viele Babys haben“.

Das 47-jährige ehemalige Glamour-Model ist bereits Mutter von fünf Kindern, doch Katie ist weiterhin fest entschlossen, weiteren Nachwuchs zu bekommen. Allerdings leidet sie offenbar an altersbedingten Fruchtbarkeitsproblemen. Während eines Bühnenauftritts bei ihrer gemeinsamen Vortragstour mit Kerry Katona in Fleetwood, Lancashire, am Samstag (06. September), wurde Katie nach perimenopausalen Symptomen gefragt. Laut ‚The Mirror‘ antwortete sie darauf: „Ich gehe da gerade durch. Ich hatte einen Bluttest – also will ich noch mehr Kinder – aber meine Eier sind jetzt durch, um es kurz zu machen, das passiert uns allen. Und ich bekomme die kalten Schweißausbrüche in der Nacht, wenn du klatschnass aufwachst.“

Über ihren Plan, weitere Kinder zu bekommen, fügte Katie hinzu: „Nur weil deine Eier alt sind und dir nicht wirklich ein Baby geben, heißt das nicht, dass es nicht geht. Ich kann immer noch ein Baby austragen, also gibt es immer noch Wege, dass ich Babys haben kann, und ich werde mehr haben. Ich will immer mehr haben… Ich werde so viele haben, wie ich kann, und ich werde es tun, also habt ihr es gehört, ich werde viele Babys haben.“

Katie, die Mutter von Harvey (23), Junior (20), Princess (18), Bunny (11) und Jett (10) ist, dokumentierte ihren Wunsch nach einem weiteren Baby bereits in ihrer Dokumentation ‚Katie Price: Making Babies‘ aus dem Jahr 2023, in der sie bei einer erfolglosen künstlichen Befruchtung mit ihrem damaligen Partner Carl Woods zu sehen war. Die TV-Ikone beharrte zuvor darauf, dass die In-Vitro-Behandlung wegen Problemen mit ihren Eiern gescheitert sei, und plante, künftig mit Spendereiern weiterzumachen. In einem Auftritt im Podcast ‚We Need To Talk‘ erklärte sie: „Ich hatte eine künstliche Befruchtung und das ist gescheitert, weil meine Eier im Grunde zu alt sind. Ich habe es trotzdem versucht, auch wenn die Ärzte gesagt haben: Du hast eine Ein-Prozent-Chance, dass es funktioniert. Aber ich habe einfach gesagt: Vielleicht bin ich dieses eine Prozent. Ich mach das! Ich habe alles durchgemacht und es hat nicht funktioniert. Also habe ich jetzt Spendereier. Da ich gerade in der Perimenopause bin, dachte ich, man kann keine Kinder haben. Aber doch, man kann! Ich wurde getestet, alles ist in Ordnung, ich kann immer noch Babys austragen. Also habe ich die Eier da, ich habe alles vorbereitet, wenn ich es will.“