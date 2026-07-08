Stars Katja Burkard überrascht mit emotionalem Beitrag

Katja Burkard at German TV Awards in Cologne Sept 2021 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.07.2026, 14:00 Uhr

Katja Burkard überrascht mit emotionalem Beitrag.

Katja Burkard gewährt ihren Fans nur selten private Einblicke.

Umso größer ist die Aufmerksamkeit für ihren neuesten Instagram-Beitrag: Die RTL-Moderatorin hat ein besonderes Erinnerungsfoto veröffentlicht, das sie kurz nach der Geburt ihrer Tochter Marie-Therese zeigt. Der Schnappschuss entstand vor 25 Jahren und zeigt die damals junge Mutter mit einem seligen Lächeln, während sie ihr Neugeborenes im Arm hält. Anlass für die Veröffentlichung ist der Geburtstag ihrer älteren Tochter. Mit dem Foto verbindet Burkard eine sehr persönliche Erinnerung und veröffentlicht bewegende Worte über einen der prägendsten Momente ihres Lebens. Zu dem Bild schreibt sie: „HAPPY BIRTHDAY, Marie-Therese! Heute vor 25 Jahren … Ich weiß noch genau, was ich bei diesem Foto gedacht habe: Das ist es also, was mit Erfüllung gemeint ist… Mir war nicht klar, dass man so glücklich und beseelt sein kann.“

Anschließend richtet die Moderatorin liebevolle Worte an ihre Tochter und blickt voller Stolz auf deren Entwicklung zurück. „Und jetzt bist du eine sagenhaft tolle, kluge, schöne und witzige junge Frau und hast bald einen Master vom King‘s College! Ich platze vor Liebe Stolz! Rock enjoy your life, my Girl!“, schreibt Burkard weiter.

Der Beitrag vermittelt nicht nur die enge Beziehung zwischen Mutter und Tochter, sondern zeigt auch eine ungewohnt persönliche Seite der TV-Moderatorin. Private Momente teilt Burkard in den sozialen Medien eher sparsam. Gerade deshalb stößt der Rückblick bei ihren Followern auf besonders großes Interesse. Unter dem Beitrag sammeln sich zahlreiche Glückwünsche zum Geburtstag von Marie-Therese.