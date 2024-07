Musik Katy Perry: Ihr neues Album erscheint im September

Katy Perry - 35th Annual Colleagues Spring Luncheon & Oscar de la Renta Fashion Show - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.07.2024, 12:00 Uhr

Katy Perrys neues ‚143‘-Album wird am 20. September herauskommen.

Die 39-jährige Künstlerin machte die Ankündigung in den sozialen Medien, während sie sich aktuell auf die Veröffentlichung der ersten Single der neuen Platte, ‚Woman’s World‘, am Donnerstag (11. Juli) vorbereitet.

Der Titel ‚143‘ ist ein Code für „Ich liebe dich“, der in den 1990er Jahren oft in Nachrichten benutzt wurde, die über Pager verschickt wurden. Katy verriet in einem Statement: „Ich wollte ein mutiges, ausgelassenes, feierliches Dance-Pop-Album mit dem symbolischen Liebesausdruck der Zahl 143 als eine durchgehende Botschaft kreieren.“ Es wird das erste Album der Musikerin seit ‚Smile‘ von 2020 sein, das nicht an den Erfolg ihrer vorherigen Platten anknüpfen konnte. Die ‚I Kissed A Girl‘-Hitmacherin teilte zuvor Ausschnitte aus ihrem Musikvideo zu ‚Woman’s World‘, in dem sie „alles darauf anlegt, zu schockieren“ und als Gerüstbauerin im Bikini Whiskey trinkt. Ein Insider erklärte in einem Gespräch gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der ‚The Sun‘-Zeitung: „Katy sieht so gut aus und klingt so gut wie seit Jahren nicht mehr. Das Video ist darauf angelegt, zu schockieren und die Leute daran zu erinnern, warum sie so viele Hits hat und so lange an der Spitze ihres Könnens war.“