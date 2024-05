Stars Katy Perry: Leichtgläubige Mama

Katy Perry - 35th Annual Colleagues Spring Luncheon & Oscar de la Renta Fashion Show - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.05.2024, 14:30 Uhr

Die Mutter der 39-jährigen Sängerin wurde mit einem KI-Bild von der Met Gala 2024 hereingelegt.

Selbst Katy Perrys Mutter fiel auf das Fake-Foto von der diesjährigen Met Gala herein.

Die 39-jährige Popsängerin trat am gestrigen Montagabend ausnahmsweise nicht bei der extravaganten Fashion-Veranstaltung in New York auf. Im Netz kursierte dennoch eine Aufnahme, die Katy auf dem roten Teppich des Events zeigte. Das mithilfe künstlicher Intelligenz geschaffene Bild wirkte so täuschend echt, dass selbst die Mutter der ‚Roar‘-Interpretin es für real hielt. Auf Instagram veröffentlichte Katy einen SMS-Austausch mit Mary Perry, in dem diese ihr schrieb: „Ha Feather! Ich wusste nicht, dass du bei der Met warst. Was für ein wunderschönes Kleid. Du siehst aus wie eine Rosenparade, du bist dein eigener Festwagen LOL.“ Katy antwortete: „LOL Mom, die Künstliche Intelligenz hat dich erwischt, PASS AUF!“ Ihren Post untertitelte die Musikerin mit den Worten: „Habe es nicht zur Met geschafft, musste arbeiten.“

In den vergangenen Jahren war Katy des Öfteren bei der Fashion-Veranstaltung zu Gast und überraschte dabei stets mit ihrer einfallsreichen Aufmachung. Über die modischen Freiheiten der Met sagte sie vor längerer Zeit in einem Interview mit ‚People‘: „Insbesondere bei der Met Gala versuche ich mich ganz dem Thema hinzugeben und Spaß zu haben.“