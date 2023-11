Film Keanu Reeves: Ideen für seinen Abschied von der ‚John Wick‘-Filmreihe

Bang Showbiz | 07.11.2023, 14:00 Uhr

Keanu Reeves soll bereits nach zwei Teilen der ‚John Wick‘-Filmreihe Ideen für den Tod seiner Filmfigur vorgeschlagen haben.

Der 59-jährige Darsteller stellte den ehemaligen Killer in vier ‚John Wick‘-Filmen dar, wobei Reeves schon seit Jahren über seinen möglichen Abschied von dem Projekt nachdachte.

Basil Iwanyk, der Produzent der Franchise, enthüllte gegenüber ‚Screen Rant‘: „Diese Filme sind … sie machen Keanu fertig, nicht wahr? Physisch. Auf eine Weise, die die Leute meiner Meinung nach nie verstehen werden, denn das ist nicht einfach nur ein Shooting. Er trainiert drei, vier, fünf Monate vorher dafür. Und bei jedem Teil davon ist es ein bisschen so, dass er sich wie Danny Glover in ‚Lethal Weapon – Zwei stahlharte Profis‘ denkt: ,Ich bin zu alt für diesen Sch***.‘ Und bei jedem Film sagt er dann: ,Das ist der Zeitpunkt, an dem ich sterbe. Ich bin fertig.‘ Wir drehen immer Optionen. Wir drehen eine, bei der er noch komplett am Leben ist, eine, die etwas vage ist, und eine, bei der er tot ist. Verstehen Sie, was ich meine?“ Keanu habe zuvor einen besonders grausamen Tod für seine Filmfigur vorgeschlagen, wobei die Produzenten die Idee jedoch ablehnten. Basil erklärte: „Ich erinnere mich daran, ich glaube, das war bei ‚John Wick 2′, dass er sagte: ,Das passiert. Sie trennen mir den Kopf ab.‘ […] Und ich dachte mir nur: ,Es gibt keine Chance, dass dir der Kopf abgetrennt wird.'“