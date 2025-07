Stars ‚Keeping Up with the Kardashians‘-Star Blac Chyna beendet Verlobung mit Derrick Milano

Blac Chyna AKA Angela White at Special Forces World's Toughest Test launch - Getty - Sept 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.07.2025, 10:58 Uhr

Die Reality-TV-Darstellerin ist wieder Single: Ihre Verlobung mit Derrick Milano ist geplatzt.

Blac Chyna hat ihre Verlobung mit Derrick Milano gelöst.

Die 37-jährige Reality-TV-Darstellerin wollte den 31-jährigen Musiker eigentlich heiraten, verkündete jedoch am Donnerstag (3. Juli) auf Social Media, dass sich das Paar getrennt hat.

Auf Instagram schrieb das Model: „Nach langem Gebet und innerer Reflexion haben Derrick und ich beschlossen, unsere Verlobung zu lösen. Wir lieben uns sehr und sind gute Freunde, aber wir glauben beide, dass Gottes Führung uns gezeigt hat, dass dies der richtige Weg für uns beide ist, während wir jeweils unseren eigenen Weg weitergehen.“

Chyna war zuvor mit dem Rapper Tyga verlobt. Aus der Beziehung ging ihr heute zwölfjähriger Sohn King Cairo hervor. Die Beziehung endete 2014 nach knapp drei Jahren. Anschließend war sie mit Rob Kardashian verlobt – mit ihm hat sie die heute siebenjährige Tochter Dream. Die beiden traten gemeinsam in der Realityshow ‚Keeping Up with the Kardashians‘ auf und hatten später ihre eigene, kurzlebige Serie ‚Rob and Chyna‘, bevor sie sich 2017 trennten.

Ende letzten Jahres hielt Derrick um Chynas Hand an. Während eines Auftritts beim Yard Fest der Howard University kniete er sich auf die Bühne und hielt ihr einen Diamantring hin. Chyna nahm den Antrag unter tosendem Applaus des Publikums an, während DJ Quicksilva den besonderen Moment auf Video festhielt und auf X veröffentlichte. Der Musiker kommentierte den Clip mit den Worten: „Mein Kumpel Derrick Milano hat gerade Blac Chyna die große Frage gestellt. Glückwunsch.“