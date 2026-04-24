Stars Kehlani ‚machte verschiedene Therapieformen‘ nach Bipolar-Diagnose

Kehlani - Justin Bieber Seasons premiere - January 2020 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.04.2026, 09:00 Uhr

Kehlani 'machte verschiedene Therapieformen' nach Bipolar-Diagnose.

Kehlani hat nach ihrer Diagnose von Borderline-Persönlichkeitsstörung und Bipolare Störung eine „Werkzeugkiste des Bewusstseins“ entwickelt.

Die 30-jährige Sängerin machte ihre Diagnose 2025 öffentlich und erklärte nun, wie sich ihr Leben seitdem verändert hat. Im Gespräch mit ‚VIBE‘ sagte Kehlani: „Wenn man endlich die Werkzeuge hat, hat man die Diagnose. Aber mit der Diagnose kommt auch die Arbeit.“ Deshalb habe sie nach der Diagnose Medikamente bekommen und verschiedene Therapieformen gemacht, etwa somatische Heilmethoden. Kehlani erklärte weiter: „Gleichzeitig habe ich diese Art Werkzeugkasten an Bewusstsein entwickelt. Ich beginne, meine Symptome und Auslöser zu erkennen. Ich lerne, wie ich mein Leben als Mensch führen muss, dessen Geist anders funktioniert.“

Kehlani hat außerdem ihr Umfeld stärker für ihre Probleme und Bedürfnisse sensibilisiert. Sie sagte den ihr nahestehenden Personen: „Hey, wenn ihr diese Anzeichen seht: Ich schlafe nicht, ich esse nicht, ich rede sehr schnell. Plötzlich will ich 17 neue Hobbys anfangen und färbe mir vielleicht die Haare pink. Dann holt mich bitte zurück und sagt mir, dass ich durchdrehe. Ruft meinen Psychiater. Ich bin in einer Krise.“

Kehlani teilte ihre Diagnose erstmals im April 2025 über soziale Medien. Die Interpretin schrieb damals auf Facebook: „Ich hätte mir als Kind nie vorgestellt, 30 zu werden. Einer von zehn Menschen mit BPD stirbt durch eigene Hand. Sieben von zehn versuchen es. Ich hatte ein verrücktes Leben. Aber das letzte Jahr hat meine Welt verändert. Verantwortung, Engagement, Wachstum und Veränderung.“