Stars Doch keine OP: Cardi B ändert Meinung zu Po-Verkleinerung

Cardi B - JUNE 8 2025 - 2025 ASCAP Rhythm and Soul Awards Los Angeles - GETTY BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.03.2026, 09:00 Uhr

Cardi B hat neues Selbstwertgefühl und Liebe für ihren Körper gefunden. Sie hatte eine Po-Verkleinerung geplant, ist für die Operation aber zu beschäftigt.

Cardi B hatte eine Po-Verkleinerung geplant, ist für die Operation aber zu beschäftigt.

Die 33-jährige Rapperin – die mit Ex-Ehemann Offset die Kinder Kulture (7), Wave (4) und Blossom (18 Monate) sowie mit Stefon Diggs einen vier Monate alten Sohn hat – bestätigte, dass sie darüber nachgedacht hatte, sich operieren zu lassen, aber keine Zeit dafür gefunden habe. Während sie auf ihren Termin wartete, habe sie außerdem mehr Selbstvertrauen in ihren Körper entwickelt – und die Idee der Operation schließlich wieder verworfen.

Im Gespräch bei ‚Today with Jenna and Sheinelle‘ bestätigte sie: „Oh ja, ja, das habe ich gesagt, aber ich werde es nicht machen. Ich wollte nur ein bisschen Po wegnehmen lassen, aber ich habe dafür keine Zeit.“ Außerdem ist die OP auch nicht mehr nötig, denn Cardi berichtet von einer neugefundenen Liebe zu ihrem eigenen Körper, den sie aktuell gar nicht verändern will. „Ich fühle mich gerade wirklich wohl mit meinem Körper und mit allem“, sagt sie. „Ich habe zwar eine Menge Cellulite, weil ich nicht weiß, ob das am Alter liegt oder daran, dass ich vier Kinder habe, aber ich fühle mich wirklich gut.“ Sie liebe ihre Unvollkommenheiten und fühle sich einfach richtig wohl.

Die ‚I Like It‘-Hitmacherin staunt außerdem darüber, wie schnell die Zeit zu vergehen scheint. Sie sagte: „Ich habe das Gefühl, als hätte ich fast vor einem Jahr ein Baby bekommen, und manchmal denke ich, ‚Moment, ich habe doch erst vor vier Monaten ein Baby bekommen!‘, weil ich schon so viel gemacht habe.“

Das ‚XXL Magazine‘ hatte zuvor ein Video online geteilt, in dem Cardi backstage mit Kehlani darüber sprach, für eine Po-Operation nach Kambodscha reisen zu wollen. Sie sagte: „Ich lasse etwas rausnehmen. Nach dieser Tour will ich drei Monate lang niemanden hören. Ich gehe nach Kolumbien. Keiner soll mich kontaktieren. Niemand, gar nichts. Ich lasse mir diesen Ar*** verkleinern!“ Bereits im September hatte Cardi zugegeben, dass sie sich einen kleineren Po wünsche, bestand damals aber darauf, das nicht operativ ändern zu wollen. Im Podcast ‚Call Her Daddy‘ sagte sie: „Ich schaue mich im Spiegel an und denke, dass ich eigentlich nichts ändern würde. Vielleicht hätte ich gern einen kleineren Po, aber wie ich schon gesagt habe, ist es wirklich schwer, dass mein Po kleiner wird.“

Cardi betont auch, dass eine Po-Verkleinerung viel schwieriger sei, als die meisten Menschen denken. Deshalb plane sie derzeit keinen weiteren Eingriff. Die ‚Bodak Yellow‘-Hitmacherin – die zuvor zugegeben hatte, sich einer Fettabsaugung, Veneers und einer Brustvergrößerung unterzogen zu haben – sagte: „Ich werde mich nicht noch einmal in so eine Situation bringen, nur weil dir mein Körper nicht gefällt. Ich fühle mich wohl. Ich habe gelernt, damit zu leben. Ich bekomme von niemandem Beschwerden, und so ist es eben.“