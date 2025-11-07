Stars Kehrt Alessandra Meyer-Wölden Deutschland den Rücken?

Bang Showbiz | 07.11.2025, 14:00 Uhr

Alessandra „Sandy“ Meyer‑Wölden denkt laut über einen weiteren Umzug ins Ausland nach.

Ein Jahr nachdem die Podcasterin mit ihrer Familie von Miami nach Köln gezogen ist, um beruflich und familiär näher dran zu sein, zieht sie nun einen Wohnsitzwechsel in Betracht – diesmal möglicherweise in die Schweiz. In ihrem gemeinsamen Podcast ‚Die Pochers! Frisch recycelt‘ mit Ex-Mann Oliver Pocher erklärte die 42-Jährige: „Ich fühle mich so wohl in der Schweiz, dass ich überlege, in einigen Jahren auszuwandern. […] Da spiele ich wirklich mit dem Gedanken.“

Die gebürtige Münchnerin betonte, dass sie sich in der Schweiz nicht nur sicher und willkommen fühle, sondern auch die Ruhe schätze: „Mittlerweile kann es mir nicht ruhig genug sein. Und es ist ein Land, in dem alles funktioniert. Es ist sauber, die Leute sind nett, das Essen ist gut, das Wetter ist toll.“ Auch ihr Partner Alexander Müller scheint offen für diesen Schritt zu sein, auch wenn bislang noch keine konkreten Pläne offenbart wurden. Auch Olli könnte sich übrigens ein Leben in dem Alpenland vorstellen: „Also ich muss wirklich sagen, wenn ich auswandern würde, ich bin ja jetzt seit 26 Jahren in Köln – eigentlich mehr Kölner als Hannoveraner, wo ich herkomme – die Schweiz finde ich super. Gerade Zürich. Ich liebe die Stadt.“

Der Move nach Köln war für Sandy bereits eine große Veränderung: weg von Florida, hin zu einem Umfeld mit wechselnden Jahreszeiten – etwas, das ihre kleinen Kinder vorher nicht kannten. „Ich bin die letzten 20 Jahre in Miami gewesen und ich weiß, das ist jetzt wirklich Meckern auf höchstem Niveau, aber wir haben da den ewigen Sommer. Heute Morgen bin ich wach geworden und habe rausgeschaut und es war ein richtig schöner Herbsttag“, stellt sie fest und erzählt: „Ich kann mich erinnern, als ich dich mit meinen Kleinen in Köln besucht habe, haben die jüngsten Zwillinge mich gefragt: ‚Mama, warum liegen die Blätter auf dem Boden?'“ Bei einem Umzug in die Schweiz würden sich diese Probleme eher nicht stellen.