"Echter Handlungsbedarf" „Keinen Anspruch auf Mutterschutz“: Franca Lehfeldt zu Schwangerschaft

Franca Lehfeldt bei einem Event im Sommer 2024. (lau/spot)

SpotOn News | 16.01.2025, 17:41 Uhr

Franca Lehfeldt hat sich auf Instagram zur rechtlichen Situation schwangerer Selbstständiger geäußert. Die Journalistin werde demnach regelmäßig gefragt, wann sie in den Mutterschutz gehen würde.

Franca Lehfeldt (35), die Ehefrau von Ex-Bundesfinanzminister Christian Lindner (46), ist schwanger und selbstständig. Auf ihrem Instagram-Profil hat Lehfeldt am 16. Januar Gedanken zu ihrer persönlichen Situation mit ihren rund 150.000 Followerinnen und Followern geteilt. Die Autorin des Buches "Alte weise Männer – Hommage an eine bedrohte Spezies" bemerkte dort, dass sie oftmals gefragt werde, ob und wann sie in den Mutterschutz gehen würde. Dazu schreibt die 35-Jährige: "Mutterschutz? Selbstständige Frauen haben im Gegensatz zu angestellten keinen Anspruch auf Mutterschutz und meistens (wenn privat krankenversichert) auch keinen auf Mutterschaftsgeld."

Franca Lehfeldt machte sich vor ihrer Schwangerschaft selbstständig

Ihre Äußerungen wolle sie nicht als "Beschwerde" verstanden wissen. Sie stellten lediglich "die Faktenlage" dar. Lehfeldt hatte im Oktober 2023 bekannt gegeben, aus ihrem Job als Politik-Journalistin beim Nachrichtensender Welt auszutreten. Sie hat eine Beratungsagentur gegründet.

Der Journalistin zufolge werde "viel über Gleichberechtigung diskutiert, oftmals oberflächlich und symbolhaft". Ihrer Auffassung nach bestünde jedoch "echter Handlungsbedarf. Warum sollte eine Gründerin oder Selbstständige ihre finanziellen Reserven in dieser Lebensphase einsetzen oder auf den Partner setzen müssen, während männliche Wettbewerber keine Einbußen haben? Ist das keine Benachteiligung bei der Vereinbarkeit von Karriere und Familie?".

Auch einige prominente Stimmen haben sich in Kommentaren zu Lehfeldts Aussage zu Wort gemeldet. So schreibt Journalistin Nena Brockhaus (32), Co-Autorin Lehfeldts beim Sachbuch "Alte weise Männer – Hommage an eine bedrohte Spezies" schlicht: "Word", was auf Deutsch sinngemäß bedeutet: "Gut gesagt".

Journalistin Leonie von Randow, wie früher Lehfeldt beim Sender Welt angestellt, reagiert ihrerseits mit drei klatschenden Händen auf den Beitrag. Natascha van Dyk, die Ehefrau des bekannten DJs Paul van Dyk (53), kommentiert: "So ist es. Und die wenigsten wissen es."