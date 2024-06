Stars Keira Knightley: Das muss endlich ein Ende haben!

Bang Showbiz | 06.06.2024, 14:01 Uhr

Die Schauspielerin ist eine der Hollywoodgrößen, die einen Einsatz gegen Mobbing und sexuelle Belästigung in der Filmbranche fordern.

Keira Knightley fordert einen verstärkten Einsatz gegen Mobbing und sexuelle Belästigung in der Filmbranche.

Gemeinsam mit ihren Kolleginnen Cara Delevingne, Carey Mulligan, Rebecca Ferguson, Naomie Harris und Emerald Fennell setzt sich die Schauspielerin gegen die schlechte Behandlung weiblicher Stars im Showgeschäft ein. Insgesamt 25 bekannte Persönlichkeiten veröffentlichten einen offenen Brief, in dem sie die britische Kulturbranche dazu auffordern, eine neue beobachtende Instanz mit dem Namen ‚Creative Industry Independent Standards Authority‘ (CIISA) zu unterstützen. Die CIISA soll Beschwerden aus Musik, Film, Fernsehen und Theater prüfen und je nach Fall womöglich entsprechende Konsequenzen einleiten.

Im Brief steht zu lesen: „So viele von uns in dieser Branche hätten liebend gerne eine objektive, unabhängige Instanz gehabt, die wir um Ratschläge oder Mediation bitten können. In sehr extremen Umständen brauchen wir womöglich eine Instanz von außen, die Personen für ihr schlechtes Verhalten und die schlechten Praktiken an unseren Sets, auf unseren Bühnen und hinter den Kulissen zur Verantwortung zieht. Und wir sind bei weitem nicht die einzigen, die diesen Bedarf erkennen.“ Die britische ‚Time’s Up‘-Kampagne forderte bereits 2021 die Einrichtung einer unabhängigen Prüfstelle für entsprechende Beschwerden.