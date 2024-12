Stars Keira Knightley: ,Peppa Pig‘ hält sie von einem weiteren Baby ab

Keira Knightley scherzte darüber, dass sie wegen ,Peppa Pig‘ keine weiteren Kinder haben möchte.

Der 39-jährige ,Black Doves‘-Star hat mit dem Musiker James Righton die neunjährige Edie und die vierjährige Delilah und verriet jetzt, dass sie keine weiteren Folgen des beliebten Kinder-Cartoons ertragen könne und deshalb auch nicht an weiterem Nachwuchs interessiert sei.

Als Keira in dieser Woche in der ,The Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ auftrat, erzählte die Darstellerin über ihre Kinder: „Sie interessieren sich für andere, schöne Dinge, bei denen man sich denkt: ,Oh, das ist einfach herrlich, nach sieben Jahren ,Peppa Pig‘. Wissen Sie?“ Die Prominente witzelte, dass sie der Cartoon über die Abenteuer eines frechen kleinen Schweins davon abhalte, über ein weiteres Baby nachzudenken: „Sie kennen das Ding, wo man denkt: ‚Oh, wissen Sie, sie sind so niedlich, sollten wir noch eins haben?‘ Und dann denkt man sich, oh ja, ich könnte die Schwangerschaft mitmachen. Ich könnte sogar die Geburt mitmachen. Aber ich könnte mir auf keinen Fall mehr ,Peppa Pig‘ ansehen. Das wird nicht passieren.“ Die ,Tatsächlich … Liebe‘-Prominente erklärte zudem, dass ihre Kinder sie alles andere als „cool“ finden würden, obwohl sie ein großer Hollywood-Star ist. Keiras älteste Tochter sei zuvor „in Verlegenheit gebracht“ worden, weil ihre Mutter auf ihrer Geburtstagsparty tanzte.