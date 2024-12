Stars Keira Knightley: Sie nahm sich Homer Simpson als Vorbild

Bang Showbiz | 01.12.2024, 13:00 Uhr

Keira Knightley musste in ihrer neuen TV-Serie Homer Simpson kanalisieren.

Die 39-jährige Schauspielerin spielt in dem neuen sechsteiligen Thriller ‚Black Doves‘ an der Seite von Ben Whishaw und Sarah Lancashire die Rolle der Helen, die Frau eines Politikers, die ein Doppelleben als Spionin führt. Sie erzählte jetzt, dass sie sich kein besseres Projekt hätte wünschen können, um ins Fernsehen zurückzukehren, da sie die Besetzung und die „gesteigerte Realität“ der Geschichte liebte.

Dem ‚heat‘-Magazin sagte Keira: „Wir haben mit den Dreharbeiten begonnen, ohne die letzten beiden Episoden zu haben, was eine neue Erfahrung war. Das war auch eine der besten Besetzungen, mit denen ich je gearbeitet habe. Es gab keine Person, von der ich nicht dachte, dass sie absolut exzellent oder der Herausforderung gewachsen war. Jeder hat sich wirklich über die Albernheit der Sache lustig gemacht, über die gesteigerte Realität.“

Außerdem erzählte sie, dass sie den Autor Joe Barton nach einer bestimmten Szene gefragt habe, in der er sich auf eine Szene aus ‚Die Simpsons‘ bezog. „Ich dachte mir: ‚Bin ich in diesem Szenario Homer Simpson?‘ Ich habe noch nie zuvor eine solche Referenz für einen Charakter bekommen!“ Die ‚Fluch der Karibik‘-Darstellerin konnte nicht anders, als Ja zu dem Projekt zu sagen, als sie von der „exzellenten“ und komplexen Figur erfuhr, für die sie gefragt wurde. Sie sagte: „Ich habe es gelesen und das ganze Konzept hat mich so zum Lachen gebracht. Joes Dialoge sind so brillant und er erschafft so eine verrückte Welt. Die Idee der typischen Ehefrau eines Tory-Politikers, die so anständig sein müsste, aber in Wirklichkeit eine Undercover-Agentin und Spionin ist, die mit ihrem besten Freund, der ein Attentäter ist, einen geistesgestörten Amoklauf veranstaltet? Die Gegenüberstellung dieser Dinge ist hervorragend.“