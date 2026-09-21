Stars Keke Palmer: Ihre Müttergruppe hat ihr Leben verändert

Keke Palmer - May 2026 - Getty Images - I Love Boosters LA Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.09.2026, 19:00 Uhr

Keke Palmer hat durch ihren dreijährigen Sohn Leo nicht nur die Mutterschaft, sondern auch einen völlig neuen Freundeskreis für sich entdeckt.

Ihre Müttergruppe bezeichnet die 33-jährige Schauspielerin inzwischen als „wahren Segen“ in ihrem Leben. Palmer, die Leo mit ihrem ehemaligen Partner Darius Jackson hat, lernte die Frauen kennen, als sie ihren Sohn an seiner ersten Schule anmeldete. Obwohl die Freundschaften noch vergleichsweise jung sind, weiß der ‚Nope‘-Star die Unterstützung der anderen Mütter sehr zu schätzen.

„Ich liebe es, Mutter zu sein, und ich liebe meine kleine Müttergruppe“, schwärmte Palmer gegenüber ‚People‘. Die Frauen hielten zusammen „wie Pech und Schwefel“ und hätten sie und ihren Sohn von Anfang an herzlich aufgenommen. Die meisten Mitglieder der Gruppe hätten bereits zwei und zudem ältere Kinder und damit mehr Erfahrung als sie selbst. Gerade weil Palmer alleinerziehende Mutter ist, hätten die anderen ihr sofort ihre Unterstützung angeboten. „Genau das sind wahre Freundinnen“, sagte sie. „Diese Mädels kennenzulernen, war wirklich ein echter Segen in meinem Leben.“

Durch die Gruppe habe sie inzwischen auch ihre örtliche Gemeinschaft ganz neu für sich entdeckt. Die Frauen spielen gemeinsam Pickleball, trainieren zusammen und organisieren Treffen mit ihren Kindern. Sogar ein gemeinsamer Besuch bei Oprah Winfrey steht bereits auf dem Programm. „Wir hängen so viel miteinander ab, es ist einfach verrückt“, erzählte Palmer. Für sie fühle sich das Ganze wie „ein völlig neues Leben“ an. Inzwischen erkennt die Schauspielerin sogar Parallelen zwischen ihrem eigenen Alltag und ihrer Rolle in der Peacock-Comedy-Mystery-Serie ‚The Burbs‘. Ihre neuen Freundinnen hätten sie unter anderem in einen Country Club mitgenommen. „Mein Leben ist so meta geworden. Es ist schon fast lächerlich“, scherzte Palmer.

Auch bei der Erziehung ihres Sohnes beschäftigt sich die Schauspielerin intensiv mit der Frage, welche Werte sie Leo mitgeben möchte. Gegenüber ‚Extra‘ erklärte sie kürzlich, dass er vor allem keine Angst davor haben solle, sich im Laufe seines Lebens immer wieder zu verändern. Menschen würden sich häufig zu stark an die Geschichten klammern, die sie über sich selbst und ihr eigenes Leben erzählen. Selbst wenn diese Erzählungen unglücklich machten, könne es schwerfallen, sie hinter sich zu lassen. Palmer möchte ihrem Sohn deshalb vermitteln, dass Veränderung jederzeit möglich ist. Freude, innerer Frieden und das eigene Glück sollten dabei als Orientierung dienen. „Ich möchte, dass er weiß, dass das Glück ihm zusteht“, erklärte sie. Gleichzeitig müsse man aber auch selbst bereit sein, danach zu greifen.