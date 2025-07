Stars Keke Palmer: Sie schwört auf Pilates

Bang Showbiz | 08.07.2025, 11:00 Uhr

Keke Palmer verriet, dass sie es „wirklich, wirklich schwer“ fand, ihre Figur von vor der Schwangerschaft wiederzuerlangen.

Die 31-jährige Schauspielerin, die mit ihrem Ex-Partner Darius Jackson einen zweijährigen Sohn namens Leo hat, enthüllte, dass sie hart trainieren musste, um wieder in Topform zu kommen.

Palmer erklärte in einem Interview mit ‚People‘: „Nach der Geburt muss man wieder zu sich selbst finden. Das ist wirklich, wirklich schwer. Jeder, der Kinder hat, weiß, dass das manchmal drei, vier, fünf Jahre dauern kann. Das ist echt kräftezehrend.“ Keke sprach darüber, dass Pilates der Schlüssel zu ihrem Trainingsprogramm sei. Die Prominente fügte hinzu: „Ich bin ein Pilates-Fan, mir ist das egal. Es ist Pilates. Und die Leute müssen wissen, dass es nicht darauf ankommt, was die Waage anzeigt. Es geht um die Muskeln.“ Keke kombiniert ihr Trainingsprogramm mit einer gesunden, ausgewogenen Ernährung und Gerichten, die sie selbst kocht. Der Star sagte: „Und dann rate ich dir: Koch dein eigenes Essen. Ich weiß, ich weiß, das ist viel. Niemand will sich mit der Zubereitung von Essen herumschlagen, aber selbst zu kochen und zu wissen, was man hineingibt, das wirkt Wunder.“